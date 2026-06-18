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La responsabilidad de los Estados en los derechos de los niños en las zonas de guerra

Las fuerzas estatales fueron las principales responsables en 2025, “uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia”.

La responsabilidad de los Estados en los derechos de los niños en las zonas de guerra
Hace 4 Hs

GINEBRA, Suiza.- Las fuerzas estatales fueron las principales responsables de violaciones de derechos de los niños en zonas de conflictos en 2025, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas.

Es la primera vez desde que se hace el monitoreo que actores estatales cometen más violaciones que las partes no oficiales.

La ONU verificó 38.558 violaciones de derechos contra niños el año pasado por todas las partes en conflictos armados. Encontró que un tercio de las víctimas fueron niñas. Los asesinatos y las mutilaciones representaron la mayoría de los casos.

Del total, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de más violaciones de derechos, un dato sin precedentes desde que inició el monitoreo hace tres décadas. “El año 2025 fue sin lugar a dudas uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia”, dijo en un comunicado Vanessa Frazier, representante especial de la ONU para niños en conflictos armados.

Israel y los territorios palestinos, incluidos juntos en el informe, cometieron el mayor número de violaciones con 12.445. Las fuerzas armadas israelíes fueron responsables de 9.465. Otros países con el mayor número de violaciones de derechos de los niños por todas las partes fueron la República Democrática del Congo (4.114), Nigeria (2.560), Birmania (2.203) y Somalia (2.195).

En Ucrania, la ONU verificó 1.899 violaciones graves, incluida la muerte de 94 niños a manos de las fuerzas armadas rusas y las heridas sufridas por otros 753.

“Lista de la vergüenza”

Tanto las fuerzas armadas de Israel como las de Rusia fueron incluidas por la ONU en una “lista de la vergüenza”.

“Cuando los Estados, sobre quienes recae la obligación de proteger a los niños, contribuyen a su sufrimiento, esto indica una erosión más profunda del respeto por el derecho internacional”, dijo Frazier.

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El informe de la ONU resaltó que la integración de la inteligencia artificial en sistemas de armas contribuyó a un fuerte aumento en la escala de daño contra los niños.

Señaló que varios ataques con drones y operados de forma remota fueron ejecutados con una vigilancia humana limitada.

Los asesinatos crecieron un 34% en comparación con 2024 y las mutilaciones aumentaron un 10%. Otras violaciones verificadas incluyeron el reclutamiento de niños, secuestros, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales y la denegación del acceso humanitario.

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