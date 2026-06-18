La responsabilidad de los Estados en los derechos de los niños en las zonas de guerra

Del total, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de más violaciones de derechos, un dato sin precedentes desde que inició el monitoreo hace tres décadas. “El año 2025 fue sin lugar a dudas uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia”, dijo en un comunicado Vanessa Frazier, representante especial de la ONU para niños en conflictos armados.