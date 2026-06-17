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ZF Argentina suspende su producción por el avance de las importaciones chinas y afecta a 340 trabajadores

La fábrica de amortiguadores del grupo alemán, ubicada en Córdoba, frenará su actividad tres días por mes entre junio y agosto. La empresa atribuye la decisión al fuerte crecimiento de las importaciones de amortiguadores chinos y busca evitar un Procedimiento Preventivo de Crisis.

El gigante alemán ZF Argentina suspende a 340 trabajadores 9 días
El gigante alemán ZF Argentina suspende a 340 trabajadores 9 días
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • ZF Argentina suspende parcialmente su producción en Córdoba entre junio y agosto, afectando a 340 empleados por el aumento de importaciones de amortiguadores chinos.
  • Tras despedir personal y triplicarse el ingreso de piezas importadas, la firma acordó con el gremio UOM suspensiones de tres días al mes con el pago del 75% del salario.
  • La crisis de la planta, única en Sudamérica, expone el impacto de la apertura comercial y genera incertidumbre en San Francisco, cuya economía depende de esta fábrica.
Resumen generado con IA

La automotriz alemana ZF Argentina decidió suspender parcialmente la producción en su planta de San Francisco, Córdoba, como consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones de amortiguadores de origen chino, una situación que impactó de lleno en sus ventas y niveles de producción.

La compañía acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un esquema de suspensiones que afectará a los 340 trabajadores de la planta. La medida contempla la paralización de la actividad durante tres lunes por mes entre junio, julio y agosto, con el objetivo de evitar una crisis mayor.

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Durante las jornadas suspendidas, los empleados percibirán el 75% del salario, bajo el concepto de asignación no remunerativa, mientras que el aguinaldo y los adicionales por antigüedad y presentismo se abonarán de manera íntegra.

El aluvión de importaciones golpea a la única planta de ZF en Sudamérica

La planta cordobesa es la única que el grupo ZF Friedrichshafen posee en Sudamérica y fabrica amortiguadores para marcas como ZF y Sachs, abasteciendo tanto al mercado local como a las terminales automotrices de la región.

La empresa advirtió que la apertura comercial provocó un fuerte incremento de las importaciones. Mientras que durante 2024 ingresaron poco más de 500.000 amortiguadores, en 2025 esa cifra se triplicó hasta superar los 2,1 millones de unidades, en su mayoría provenientes de China.

Según la compañía, el mayor impacto se produjo en el mercado de reposición, donde los consumidores comenzaron a optar por productos importados de menor precio en detrimento de las marcas tradicionales.

La empresa ya redujo su plantilla y buscó evitar un Procedimiento Preventivo de Crisis

El deterioro de la actividad ya había obligado a la firma a aplicar un fuerte ajuste en su estructura.

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A comienzos de 2026, ZF Argentina despidió a 44 trabajadores y posteriormente abrió un plan de retiros voluntarios al que adhirieron otros 30 operarios, reduciendo la plantilla de 420 a 340 empleados.

Frente a la continuidad de la caída en las ventas, la empresa solicitó al Ministerio de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por siete meses, que contemplaba el pago del 50% de los salarios durante los días sin actividad.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la UOM y finalmente ambas partes acordaron un esquema de suspensiones temporales por tres meses.

ZF advierte que la apertura comercial favorece a los productos chinos

El director general de ZF Argentina, Andrés Fava, ya había advertido a comienzos de año sobre el impacto de la competencia asiática.

"Si a nosotros nos replican las mismas condiciones con las que trabaja China, puedo poner un producto igual o más barato", sostuvo el ejecutivo, quien remarcó que el problema no responde a una falta de competitividad de la planta cordobesa.

Según explicó, entre el 45% y el 50% de la producción se exporta y seis de cada diez camiones fabricados en Sudamérica utilizan amortiguadores producidos por ZF.

Fava aseguró además que la caída de ventas ronda el 30%, un nivel similar al registrado durante la crisis de abastecimiento de 2021, aunque con un escenario completamente diferente.

"Antes faltaban insumos; ahora sobra stock", resumió.

Acuerdo con la UOM: sin despidos y con aumento salarial

El acuerdo alcanzado entre la empresa y el sindicato incluye una cláusula de paz social, que garantiza que durante el período de suspensiones no habrá despidos ni medidas de fuerza.

Además, se pactó una recomposición salarial del 2,5% mensual para junio, julio y agosto, aplicada de forma acumulativa.

Mientras tanto, la preocupación continúa creciendo en San Francisco, una ciudad de unos 70.000 habitantes cuya actividad económica depende en buena medida del desempeño de esta histórica fábrica de amortiguadores, una de las principales industrias de la región.

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