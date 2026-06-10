Economía

Gremio de informáticos denuncia que los despidos crecieron un 67%

La Asociación Gremial de Computación rechazó un informe de la cámara empresarial CESSI y aseguró que los ingresos promedio del sector están lejos de los $3,3 millones difundidos oficialmente.

Informe crítico contra las estadísticas salariales presentadas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)
Informe crítico contra las estadísticas salariales presentadas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gremio AGC denunció en Argentina que los despidos informáticos crecieron 67% en el último año y rechazó por inexacto el informe de salarios de la cámara empresaria CESSI.
  • Según el sindicato, la cámara usa promedios distorsionados que inflan los sueldos a $3,3 millones, mientras que los registros oficiales del SIPA ubican la mediana en $1,5 millones.
  • Este conflicto evidencia la desaceleración de un sector clave y la pérdida de empleo, impulsando al gremio a exigir la aplicación plena del convenio colectivo para sostener salarios.
Resumen generado con IA

La Asociación Gremial de Computación (AGC) difundió un informe crítico contra las estadísticas salariales presentadas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), al sostener que los ingresos promedio informados por las empresas no reflejan la realidad de la mayoría de los trabajadores del sector. Además, el sindicato aseguró que los despidos aumentaron un 67% durante el último año y advirtió sobre una desaceleración del mercado laboral tecnológico.

Según el documento elaborado por la AGC, el reporte del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de CESSI, ubicó el salario promedio bruto del sector en $3.296.607 y afirmó que los ingresos registraron una recomposición anual del 42,5%, superando la inflación.

Sin embargo, desde el gremio cuestionaron la metodología utilizada para elaborar ese cálculo y señalaron que la cifra surge de una encuesta realizada sobre una muestra limitada de empresas, lo que, según sostienen, genera una distorsión respecto de la situación salarial real.

Cuestionamientos a la metodología utilizada

La organización sindical indicó que el relevamiento empresarial se basa en información aportada por 235 compañías que emplean a poco más de 40.000 trabajadores, mientras que el universo total de empleados informáticos registrados supera los 155.000 en todo el país.

Según la AGC, el uso del promedio salarial en lugar de la mediana provoca que los ingresos más altos de directivos y cargos jerárquicos eleven significativamente el resultado final.

Como contrapunto, el gremio presentó datos del Observatorio del Trabajo Informático (OTI), elaborado a partir de registros oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De acuerdo con esas estadísticas, la mediana salarial alcanzó los $1.512.473 en el segmento de software y los $1.249.397 en hardware.

El sindicato advirtió sobre una caída del salario real

Entre los principales cuestionamientos, la AGC sostuvo que los propios datos difundidos por CESSI muestran una pérdida del poder adquisitivo hacia el cierre del año.

Según el análisis sindical, durante el último trimestre los salarios nominales crecieron por debajo de la inflación, lo que derivó en una reducción del ingreso real de los trabajadores del sector.

La entidad también destacó que los empleados comprendidos bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 1696/23 registraron salarios superiores al promedio general relevado por el observatorio gremial.

Aseguran que los despidos aumentaron un 67%

Otro de los puntos centrales del informe se refiere a la evolución del empleo en la industria tecnológica.

La AGC afirmó que la tasa de despidos directos pasó del 3% al 5% en un año, lo que representa un incremento cercano al 67%. Además, sostuvo que el sector registró una pérdida neta de puestos de trabajo durante el período analizado.

De acuerdo con el sindicato, la estabilidad laboral se vio afectada por un mercado más contractivo, en el que disminuyeron las renuncias voluntarias y aumentaron las desvinculaciones impulsadas por las empresas.

Debate sobre la demanda de profesionales informáticos

El informe gremial también cuestionó uno de los argumentos históricos de las compañías tecnológicas: la supuesta escasez de programadores y personal calificado.

Según la AGC, el último relevamiento empresarial muestra que la disponibilidad de recursos humanos especializados dejó de figurar entre las principales preocupaciones de las empresas, siendo reemplazada por los costos salariales como principal factor de inquietud para el sector.

Para la organización sindical, este cambio refleja una modificación en las condiciones del mercado laboral informático y refuerza la necesidad de avanzar en la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo vigente.

El convenio colectivo, en el centro de la discusión

La Asociación Gremial de Computación destacó que los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 1696/23 obtuvieron actualizaciones salariales periódicas que permitieron sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Asimismo, informó que ya fue acordado un incremento del 9,4% para el segundo trimestre de 2026.

El debate entre la cámara empresaria y el sindicato vuelve a poner el foco sobre la evolución de los salarios, el empleo y las condiciones laborales en una industria que durante años fue considerada una de las más dinámicas de la economía argentina.

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