Gremio de informáticos denuncia que los despidos crecieron un 67%

La Asociación Gremial de Computación (AGC) difundió un informe crítico contra las estadísticas salariales presentadas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), al sostener que los ingresos promedio informados por las empresas no reflejan la realidad de la mayoría de los trabajadores del sector. Además, el sindicato aseguró que los despidos aumentaron un 67% durante el último año y advirtió sobre una desaceleración del mercado laboral tecnológico.