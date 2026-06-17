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Cómo estará el tiempo este jueves 18 de junio en Tucumán

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia.

EL FRÍO marcará la jornada este
EL FRÍO marcará la jornada este Foto Inés Quinteros Orio. LAGACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves 18 de junio un día fresco y mayormente nublado en Tucumán, con temperaturas entre 7°C y 20°C por condiciones de otoño.
  • La jornada iniciará muy fría por la mañana y templará por la tarde con vientos leves del sur y baja probabilidad de lloviznas aisladas, especialmente en las últimas horas del día.
  • El pronóstico extendido indica que el frío y la nubosidad persistirán en la región durante los próximos días, sin descartar precipitaciones aisladas hacia el fin de semana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y mayormente nublada para este jueves 18 de junio en Tucumán. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 20°C, con baja probabilidad de lluvias durante gran parte del día, aunque podrían registrarse lloviznas por la tarde.

El SMN informó que este jueves 18 de junio se presentará con condiciones típicas de otoño en San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia. El pronóstico indica una mañana fría, cielo mayormente nublado y un leve aumento de la temperatura hacia la tarde.

De acuerdo con el parte oficial, la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, ofreciendo una tarde templada pese a la nubosidad.

Pronóstico del clima para este jueves 18 de junio en Tucumán

Durante la madrugada se espera cielo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y escasas probabilidades de precipitaciones, entre 0% y 10%.

Por la mañana, el cielo continuará mayormente nublado y el termómetro descenderá hasta los 7°C, convirtiéndose en el momento más frío del día.

Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta los 20°C y podrían registrarse lloviznas aisladas, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.

Finalmente, durante la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, con una temperatura estimada de 10°C y muy bajas chances de precipitaciones.

Viento y condiciones generales para Tucumán

El SMN prevé vientos leves durante toda la jornada.

Madrugada: viento del noreste entre 7 y 12 km/h.

Mañana: viento del sudoeste entre 0 y 2 km/h.

Tarde: viento del sur entre 13 y 22 km/h.

Noche: viento del sur entre 13 y 22 km/h.

No se esperan ráfagas de consideración durante el jueves.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las temperaturas se mantendrán frescas durante los próximos días, con máximas cercanas a los 20°C y mínimas de entre 6°C y 10°C. La nubosidad continuará siendo protagonista y no se descartan precipitaciones aisladas en algunos sectores de la provincia hacia el fin de semana.

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