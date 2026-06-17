El tango llama, y los jóvenes tucumanos responden

Lacroix percibe que algo se está moviendo dentro del tango; sobre todo, en Buenos Aires. “Me da la sensación de que estilísticamente está pasando algo más desafiante, quizá todavía muy concentrado en algunos nichos, pero está apareciendo una sonoridad un poco más compleja”, destaca. Y se explaya: “Está el tango tradicional, que todos tenemos en el oído; pero hay una cosa un poco más contemporánea de la ejecución, de cómo se hacen los arreglos para los instrumentos, que tiene una sonoridad nueva, distinta; incluso dentro de los ámbitos más académicos también hay como una nueva escuela, que está inaugurando el lugar del tango; algo nuevo y fresco”. En el ámbito local, por el contrario, considera que la cosa se mueve a otro ritmo. “La mayoría de la gente joven que conozco que está haciendo tango está haciendo clásicos”.