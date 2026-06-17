Preestreno de “Toy Story 5”: cuando la tecnología desafía a los juguetes

Futuro impensable

La trama es, en sí misma, una marca de época, sobre todo teniendo en cuenta que la primera película se conoció en 1995, donde nada de este debate estaba siquiera imaginado para un futuro que se presumía lejano y que ya llegó. Aquella inauguran “Toy Story” fue el primer largometraje realizado íntegramente por computadora (suena irónico que en su quinta entrega, lo tecnológico sea el enemigo), lo que la inscribió en los libros del cine. Además, rompió con el esquema de películas infantiles para avanzar con la idea de las pensadas para toda la familia, con guiños en el guión también hacia el público adulto. Además, desplegó un mundo propio de merchadising que sigue potente.