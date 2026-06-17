Preestreno de “Toy Story 5”: cuando la tecnología desafía a los juguetes

“Lo viejo funciona”, la consigna de la serie de Netflix “El Eternauta”, parece servir de inspiración a “Toy Story 5”, que llegará hoy en preestreno a las salas del país en un preludio de salida familiar para las vacaciones de invierno. La novedad de los estudios Pixar (bajo el paraguas de Walt Disney Pictures) es la esperada y gran película de animación del año, con la expectativa de un éxito de taquilla que haga olvidar la época de vacas flacas.
Si alguna producción puede lograrlo, es precisamente esta quinta entrega de la saga, que llega siete años después de la anterior (se conoció en la prepandemia de 2019, lo cual ya es una marca de época). Escrita y dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris, el doblaje en inglés tiene a Tom Hanks y Tim Allen repitiendo sus respectivos papeles en las voces del Sheriff Woody y de Buzz Lightyear como desde el principio (también intervienen Joan Cusack, Conan O’Brien, Bad Bunny, Greta Lee y Keanu Reeves) aunque las versiones en castellano impedirán escucharlos.
La historia apunta al choque de dos eras distintas, entre los eternos juguetes y el impacto masivo de la tecnología en las infancias. Es que la figura malvada de este filme es una tablet, que desplaza de la atención de la pequeña Bonnie a los muñecos de su cuarto, inanimados ante la presencia de los humanos y muy activos cuando se quedan solos.
Todo comienza después de que Woody dejara a Bonnie Anderson para quedarse con Bo Peep y ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonados. Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz como su segundo al mando. Sin embargo, la niña de ahora ocho años pasa todo el tiempo con su tablet inteligente con forma de rana, llamada Lilypad. Esto motiva el regreso de Woody para recuperar un lugar que no quiere perder junto con la bella pastora de porcelana, el Señor Potato, el tiranosaurio de plástico Rex y todos los demás.
No lo tendrán fácil, porque Lilypad siente que llegó para desplazar a todo lo anterior y que su reinado acaba de comenzar. El objetivo es potenciar la adicción de los menores a las pantallas a partir de una estrategia de seducción imposible de resistir, para el abandono de toda otra forma de divertirse. La coexistencia es un imposible en su concepción.
Este escenario es fácilmente reconocible por cualquier padre con hijos chicos. Incentivarlos para recrear los juegos de otros años en vez de estar atados a las pantallas es un campo de debate que se potencia cada vez más, agravado por la idea de inmediatez y brevedad que caracteriza a las propuestas virtuales. El fondo apunta a la necesidad de reconstruir los vínculos y el diálogo entre progenitores y niños en un mundo altamente mediatizado.
Para reivindicar el valor de los juguetes materiales, Disney lanzará una campaña abierta de recolección y entrega de aquellos que ya no se usan, con puntos que se habilitarán para su recepción y que se difundirán en el enlace https://www.disneylatino.com/juguetes-que-conectan.
Futuro impensable
La trama es, en sí misma, una marca de época, sobre todo teniendo en cuenta que la primera película se conoció en 1995, donde nada de este debate estaba siquiera imaginado para un futuro que se presumía lejano y que ya llegó. Aquella inauguran “Toy Story” fue el primer largometraje realizado íntegramente por computadora (suena irónico que en su quinta entrega, lo tecnológico sea el enemigo), lo que la inscribió en los libros del cine. Además, rompió con el esquema de películas infantiles para avanzar con la idea de las pensadas para toda la familia, con guiños en el guión también hacia el público adulto. Además, desplegó un mundo propio de merchadising que sigue potente.
Consagrada como un clásico, las secuelas de 1999, de 2010 y la citada de 2019 (más el spin-off solitario de Buzz, “Lightyear”, de 2022) sirvieron para potenciar una estética Pixar y abrió el camino para que luego lleguen “Buscando a Nemo”, “Monsters Inc.”, “Wall-E”, “Cars”, “Los Increíbles”, “Coco” e “Intensa-mente” (para completar una grilla de 30 filmes propios) y así transformarse en una productora de referencia en el género.
“Los niños deben jugar a imaginar, en lugar de que les explique el mundo una pantalla”, sentenció Stanton (ganador de dos Oscar), según titula el diario El País de España, lo cual se entiende como una declaración de principios que atraviesa la ficción para involucrarse en el mundo real.
En las ruedas de promoción con la prensa -citadas por BBC-, Hanks manifestó tener “terror en el corazón” de que ese desplazamiento se concrete, a partir del consumo tecnológico desde los celulares. “Miran hacia abajo a su teléfono, levantan la vista, vuelven a mirar hacia abajo, vuelven a levantar la vista... es algo generacional. Cada generación tiene algo que la define tecnológicamente dentro de la sociedad, y vuelca todo en ello”, planteó.
A su vez, Allen reconoció que los adolescentes “están demasiado acostumbrados a videos de siete segundos en Instagram, con un arco narrativo con principio, nudo y desenlace”, como experimentó con su propia hija al discutir por la imposibilidad de ella de concentrarse en un filme que estaban compartiendo.
Como en las entregas previas, la música volverá a tener presencia propia, y Taylor Swift estrenará “I Knew It, I Knew You”, como parte de la banda sonora. Su tema ya se menciona para ser nominado a los Oscar 2027.
Por casualidad temporal, la película llega en medio de la decisión de distintos gobiernos (el Reino Unido fue el último) de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Al anunciar la medida, el primer ministro británico, Keir Starmer, alegó que las empresas tecnológicas han fallado en mantener a los niños a salvo y reivindicó la necesidad de preservar la salud mental. El Gobierno argentino aconseja límites paternales al uso de la tecnología por edades (ver “Recomendaciones”).
Si bien Pixar no se mete en este asunto, su realización toma partido por lo analógico de tener que manipular los juguetes en vez de simplemente pulsar botones.
Recomendaciones: límites según edades
En la página oficial del Gobierno, www.argentina.gob.ar, está el apartado “¿Qué es la regla del 3, 6, 9, 12 para el uso de la tecnología en los niños?”, que alerta sobre el riesgo en el uso de dispositivos tecnológicos en los menores y aconseja poner límites etarios desarrolladosa por Serge Tisseron, director de Investigaciones de la Universidad París Nanterre: hasta los tres años, nada de pantallas para que puedan relacionarse su entorno con los cinco sentidos; hasta los seis años, nada de videojuegos o tabletas porque no se desarrolló el autocontrol y pueden provocar adicciones; hasta los nueve años, uso de Internet siempre acompañado por un adulto y hasta los 12 años, evitar acceso a las redes sociales o celulares.