Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno y teaser: cuál es la nueva amenaza que pondrá en jaque a Buzz y a Woody

Pixar regresa a su franquicia más icónica con Toy Story 5, una secuela que promete revivir la esencia original de la saga. Dirigida por Andrew Stanton, el filme trae de vuelta a Buzz Lightyear, Woody, Jessie y Perdigón, enfrentándolos a una amenaza inesperada: un juguete del siglo XXI que eclipsa a todos los demás.
La fórmula original, con un giro tecnológico
Tras el fracaso comercial de Lightyear y Elio, Pixar busca recuperar terreno apostando por lo seguro: sus personajes más queridos. La historia de Toy Story 5 retoma el esquema del clásico de 1995, cuando la llegada de Buzz Lightyear provocaba celos entre los juguetes de Andy. Esta vez, el conflicto gira en torno a Lilypad, una tablet parlante con inteligencia artificial, cuya voz pertenece a Greta Lee (Vidas pasadas).
Lilypad se convierte en el nuevo juguete favorito de Bonnie, ahora de 8 años, lo que despierta el temor de Woody y compañía a ser olvidados. Pero no están solos: un ejército de Buzz Lightyear aparecerá en escena para llevar la historia a un terreno entre lo nostálgico y lo futurista.
Andrew Stanton, al mando
El director de Buscando a Dory y guionista de la saga original, Andrew Stanton, toma por primera vez las riendas de una película completa de Toy Story. Su objetivo es equilibrar la emoción y el humor clásico con una mirada actual sobre la tecnología y el vínculo humano-juguete.
Estreno y tráiler de Toy Story 5
El tráiler oficial de Toy Story 5 ya está generando revuelo en redes, sobre todo por los rediseños de Buzz y Woody, que muestran un estilo más realista y moderno. Aunque algunos fans se mostraron confundidos por el nuevo aspecto, la expectación no deja de crecer.
Pixar confirmó que Toy Story 5 llegará a los cines en junio de 2026, con estreno mundial en formato IMAX y doblaje de las voces originales en inglés y español.
Pixar vuelve a apostar por las secuelas
Con Del revés 2 como la película más taquillera de 2024, el estudio del flexo parece decidido a continuar por la senda de las franquicias probadas. Tras Toy Story 5, ya se encuentran en desarrollo nuevas entregas de Los Increíbles y Coco.
Mientras tanto, los fans cuentan los meses para reencontrarse con sus juguetes favoritos y descubrir si esta nueva aventura volverá a emocionar al público de todas las edades.