Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno y teaser: cuál es la nueva amenaza que pondrá en jaque a Buzz y a Woody

La fórmula original, con un giro tecnológico

Tras el fracaso comercial de Lightyear y Elio, Pixar busca recuperar terreno apostando por lo seguro: sus personajes más queridos. La historia de Toy Story 5 retoma el esquema del clásico de 1995, cuando la llegada de Buzz Lightyear provocaba celos entre los juguetes de Andy. Esta vez, el conflicto gira en torno a Lilypad, una tablet parlante con inteligencia artificial, cuya voz pertenece a Greta Lee (Vidas pasadas).