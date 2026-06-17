Proyecto abandonado en Tucumán: “El transporte elevado es una tendencia mundial”

El costo del proyecto de Della Torre se estima en US$3 millones por kilómetro, completo, llave en mano y con vehículos incluidos. Son 65 kilómetros en total entre las tres líneas. 55 kilómetros son elevados (U$S 165.000 millones), más 5 kilómetros de teleférico en El Corte, a un valor inferior por kilómetro que los trenes, más 10 kilómetros de metrobuses en las avenidas Aconquija/Mate de Luna, a un precio mucho más bajo por kilómetro. Para comparar, el precio de una autopista simple en Argentina, al ras del suelo, varía entre U$S 2 millones y U$S 4,5 millones por kilómetro, dependiendo del terreno y la complejidad del trazado.