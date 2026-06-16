Fotia analizará medidas de fuerza ante el estancamiento de la negociación salarial azucarera

Resumen para apurados
- Fotia definirá este miércoles en Tucumán posibles medidas de fuerza ante el fracaso de la negociación salarial con el Centro Azucarero por diferencias en los aumentos.
- Los empresarios ofrecen un 20% en cuotas basándose en la inflación, mientras que el gremio reclama un 37% para que los sueldos no queden debajo de la canasta básica.
- La falta de acuerdo y el llamado a un paro podrían paralizar la zafra azucarera en Tucumán, afectando la producción y tensando la relación laboral para el resto del año.
La negociación salarial entre la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) y el Centro Azucarero Regional (CART) entró en un callejón, al parecer, sin salida. Sin avances significativos en las últimas reuniones ni acercamiento de las posiciones, crece la posibilidad de que el gremio defina medidas de fuerza este miércoles.
Así lo confirmó Rubén Medina, representante de Fotia en las paritarias, tras la última reunión con los industriales este martes. Según explicó, la parte empresaria mantuvo la última propuesta presentada y no incorporó mejoras en materia salarial.
“No han ofrecido nada nuevo, mantienen la postura del 20%”, señaló Medina al referirse al porcentaje de incremento que sostienen los ingenios. Si bien durante el encuentro se discutieron algunas condiciones de trabajo planteadas previamente por el sindicato, indicó que tampoco hubo definiciones concretas sobre esos puntos.
El dirigente recordó que la primera oferta empresarial había sido de un 15% distribuido en cuatro etapas, con aplicación hasta noviembre. Posteriormente, la propuesta se elevó al 20% bajo el mismo esquema de cuotas.
La última oferta contempla un aumento del 20% fraccionado en tres tramos: 8% en mayo, 8% en julio y el 4% restante en septiembre.
“En el sector industrial argumentan que la propuesta se basa en las proyecciones inflacionarias del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) y en la tendencia descendente que muestran los índices de precios del Indec”, describió. Sin embargo, desde Fotia sostienen que el ofrecimiento resulta insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
Medina afirmó que el salario mensual de un trabajador azucarero ronda actualmente $1.028.000. “El trabajador, con esto, no está llegando a la canasta básica (de alimentos)y los porcentajes que nosotros tenemos como pretensión para nada son alocados”, remarcó.
En ese sentido, explicó que el gremio flexibilizó sus planteos iniciales durante la negociación. “Hemos descendido de un 40% a un 38% y de un 38% a un 37%, que fue lo que planteamos en la última reunión con el Centro Azucarero. Pero no estamos viendo señales serias de los industriales”, indicó.
El representante sindical advirtió además que el acuerdo que se firme tendrá vigencia desde mayo de este año hasta mayo del próximo, por lo que consideró necesario contemplar la incertidumbre económica de los próximos meses.
Ante la falta de avances, Fotia trasladará el resultado de las conversaciones al plenario de secretarios generales convocado para este miércoles a las 11. Allí se analizarán los pasos a seguir.
“Lo más probable sería definir una medida de fuerza porque estamos quedando con margen cero”, sostuvo Medina. También señaló que, más allá de los retrasos que tuvo el inicio de la zafra por cuestiones climáticas, los trabajadores continúan percibiendo salarios correspondientes al acuerdo del año pasado.
“El trabajador sigue percibiendo un salario del año pasado y le urge resolver esta situación de recomposición salarial”, concluyó.
Los delegados de los ingenios se reunirán mañana en una de las sedes de Fotia, en la capital provincial, desde las 11.
Por su parte, en el CART predominó el hermetismo ante la falta de avances en las negociaciones y no hubo una comunicación pública tras el último encuentro esta mañana. De todos modos, en el entorno de la institución vienen señalando una postura intransigente por parte de los referentes del sindicato azucarero.