Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

La agenda incluirá la participación de expertos de la Fundación Red de la Innovación Local, en un eje dedicado a las ciudades. En ese marco, Ribone mencionó el trabajo de las municipalidades de Yerba Buena y de San Miguel de Tucumán. “Apuntan a que las ciudades se construyan en pos de lo que necesita la comunidad a largo plazo. La sostenibilidad se enfoca en construir las cosas para el futuro”, afirmó.