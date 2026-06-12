Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

La segunda edición de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, organizada por LA GACETA, ya tiene fecha, lugar y una agenda que propone ampliar la mirada sobre la sostenibilidad. El encuentro se realizará el jueves 18 de junio, de 16 a 21, en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365), con cupos limitados a 400 espacios. Socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas.
“Esta experiencia está enfocada en los negocios, la economía, la neurociencia, el urbanismo y con la vida en las ciudades”, expresó Patricia Ribone, gerente comercial de LA GACETA. Además explicó que la propuesta busca ir desde una mirada macro hasta la persona. “Consideramos que la sostenibilidad va más allá del medio ambiente. Tiene que ver con poder hacer que las cosas se construyan y que sean económicamente viables”, señaló.
En la experiencia, referentes del sector público, privado, académico y social debatirán los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo. “Vivimos un momento bisagra para la humanidad. El futuro será sostenible, innovador y profundamente humano”, afirman los organizadores.
La agenda incluirá la participación de expertos de la Fundación Red de la Innovación Local, en un eje dedicado a las ciudades. En ese marco, Ribone mencionó el trabajo de las municipalidades de Yerba Buena y de San Miguel de Tucumán. “Apuntan a que las ciudades se construyan en pos de lo que necesita la comunidad a largo plazo. La sostenibilidad se enfoca en construir las cosas para el futuro”, afirmó.
Regenerar y liderar
Uno de los conceptos centrales del encuentro será la regeneración. “El compromiso ya no es solamente cuidar, sino volver a dar sustento para que el medio ambiente pueda seguir acompañándonos”, sostuvo Ribone. La propuesta también contará con los economistas, Claudio Zuchovicki y Santiago Bulat. A ellos se sumará Violeta Lacroze, quien contribuye a un programa de liderazgo. “Es el nuevo liderazgo que ya tiene incluido esto de hacer una economía sostenible a largo plazo”, afirmó.
La médica, pionera en implementar la neurociencia aplicada al alto rendimiento, Sandra Rossi será otra de las expositoras. Ribone recordó que trabajó con futbolistas y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La agenda también sumará a referentes como Sofía Ferrari, Florencia Andriani y María Eugenia Farías.