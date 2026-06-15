Cartas de lectores: Día del Bioquímico

Todos los 15 de junio de cada año, se conmemora el Día del Bioquímico en todo el país. La fecha recuerda el día de nacimiento de quiwn fuera el mentor de nuestra profesión, el Dr. Juan A. Sánchez. Nacimos como profesión independiente en 1918 (coincidente con la Reforma Universitaria) por una iniciativa del farmacéutico Dr. Sánchez que junto al médico Dr. Loudet, profesores en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina de la UBA, presentan al Consejo Superior la creación del doctorado en Farmacia y Bioquímica, como una forma de jerarquizar el título de Farmacéutico. Se aprueba la iniciativa, empujada por los aires reformistas, y es así como se establece el postgrado de doctor en Bioquímica y Farmacia, con la exclusiva tarea de realizar análisis clínicos en laboratorios habilitados. Al pasar el tiempo, las universidades la van incorporando como carrera de grado, independiente de la carrera de Farmacia, con el título de Bioquímico. Nacía en la Argentina una nueva profesión independiente, dentro del equipo de salud, a fin de colaborar con el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. De aquí se fue extendiendo a toda Latinoamérica, como profesión con incumbencias propias, independiente de los médicos (que la ejercían como especialidad), pero acompañando a ellos en la difícil tarea de resolver los problemas de salud de los pacientes. Podemos decir que Argentina fue la cuna de una profesión que evolucionó de modo extraordinario, incorporando ciencia y tecnología ,a tal punto que hoy estamos presentes en el 80% de los diagnósticos (junto a la Imagenología) lo que constituye un gran avance en el campo de la salud. Con el orgullo de pertenecer a esta profesión, les deseo feliz día a todos mis colegas.