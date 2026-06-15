OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Día del Bioquímico
Hace 5 Hs

Todos los 15 de junio de cada año, se conmemora el Día del Bioquímico en todo el país. La fecha recuerda el día de nacimiento de quiwn fuera el mentor de nuestra profesión, el Dr. Juan A. Sánchez. Nacimos como profesión independiente en 1918 (coincidente con la Reforma Universitaria) por una iniciativa del farmacéutico Dr. Sánchez que junto al médico Dr. Loudet, profesores en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina de la UBA, presentan al Consejo Superior la creación del doctorado  en Farmacia y Bioquímica, como una forma de jerarquizar el título de Farmacéutico. Se aprueba la iniciativa, empujada por los aires reformistas, y es así como se establece el postgrado de doctor en Bioquímica y Farmacia, con la exclusiva tarea de realizar análisis clínicos en laboratorios habilitados. Al pasar el tiempo, las universidades la van incorporando como carrera de grado, independiente de la carrera de Farmacia, con el título de Bioquímico. Nacía en la Argentina una nueva profesión independiente, dentro del equipo de salud, a fin de colaborar con el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. De aquí se fue extendiendo a toda Latinoamérica, como profesión con incumbencias propias, independiente de los médicos (que la ejercían como especialidad), pero acompañando a ellos en la difícil tarea de resolver los problemas de salud de los pacientes. Podemos decir que Argentina fue la cuna de una profesión que evolucionó de modo extraordinario, incorporando ciencia y tecnología ,a tal punto que hoy estamos presentes en el 80% de los diagnósticos (junto a la Imagenología) lo que constituye un gran avance en el campo de la salud. Con el orgullo de pertenecer a esta profesión, les deseo feliz día a todos mis colegas.

Héctor Miguel Ávila

hmavila@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud
1

El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari
2

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso
3

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas
4

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Con un 30% menos de comida se vive un 20% más: el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación
5

"Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación

Ranking notas premium
San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
1

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
2

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos
3

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”
4

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

¿A mí me decís?: el tenso cruce de Matías Caco García con un hincha de San Martín en Munro
5

"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

La dieta que no adelgaza

La dieta que no adelgaza

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Comentarios