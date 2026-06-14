Panorama Tucumano desde Kansas City: una cobertura especial para vivir el debut de la Selección

La gran apuesta periodística estará en la cobertura simultánea desde tres escenarios distintos. Matías Auad, enviado especial de LA GACETA, seguirá el pulso de la fiesta mundialista fuera del Kansas City Stadium, donde miles de argentinos comenzaron a concentrarse varios días antes del debut. Bruno Farano, también enviado especial de LA GACETA, mostrará todo lo que ocurra dentro del escenario del partido hasta minutos antes del inicio, desde el movimiento de las tribunas hasta la atmósfera previa al encuentro. Al mismo tiempo, un tercer móvil recorrerá Tucumán para reflejar cómo se vive la pasión mundialista en la provincia.