Panorama Tucumano desde Kansas City: una cobertura especial para vivir el debut de la Selección
Tres móviles en simultáneo, enviados especiales dentro y fuera del estadio, invitados sorpresa y transmisiones en vivo desde las calles tucumanas acompañarán la cuenta regresiva hacia el inicio de una nueva ilusión mundialista. La espera terminó.
Este martes la Selección Argentina saldrá a la cancha para iniciar una nueva ilusión mundialista frente al seleccionado de Argelia y LA GACETA estará allí para contar todo el antes, el durante y el después de un nuevo momento histórico para el fútbol nacional y del mundo.
En esta oportunidad, abrimos una ventana directa a Kansas City para vivir minuto a minuto toda la previa del debut argentino, con imágenes en vivo y periodistas dentro y fuera del estadio. Sumamos, además, un móvil especial recorriendo Tucumán para mostrar cómo se palpita el Mundial en la provincia.
Y lo haremos con una propuesta inédita: la coincidencia entre el horario habitual de Panorama Tucumano y las horas más intensas de la previa mundialista permitirá unir en una misma transmisión toda la cobertura de LA GACETA Mundial con la mirada analítica de Panorama, en una edición especial que acompañará a la audiencia hasta el momento en que la Selección salga a la cancha.
La transmisión comenzará a las 20 adelantando imágenes en vivo desde Estados Unidos y continuará desde las 20.30 hasta las 22 con una edición especial de Panorama Tucumano conducida por Guillermo Monti y Federico van Mameren. La propuesta combinará análisis, móviles en vivo, invitados sorpresa y toda la emoción de un acontecimiento que vuelve a paralizar al país y a buena parte del planeta.
La gran apuesta periodística estará en la cobertura simultánea desde tres escenarios distintos. Matías Auad, enviado especial de LA GACETA, seguirá el pulso de la fiesta mundialista fuera del Kansas City Stadium, donde miles de argentinos comenzaron a concentrarse varios días antes del debut. Bruno Farano, también enviado especial de LA GACETA, mostrará todo lo que ocurra dentro del escenario del partido hasta minutos antes del inicio, desde el movimiento de las tribunas hasta la atmósfera previa al encuentro. Al mismo tiempo, un tercer móvil recorrerá Tucumán para reflejar cómo se vive la pasión mundialista en la provincia.
“El desafío es poder contarlo con el ojo tucumano en un terreno donde estamos de visitantes”, explicó Farano antes del viaje en diálogo con Federico van Mameren durante la última emisión de Panorama Tucumano, el pasado martes 9 de junio, horas antes de emprender el viaje. La frase resume buena parte del espíritu de la cobertura: se trata de conectar a Tucumán con Kansas City en tiempo real, para que la audiencia pueda vivir la previa desde el mismo lugar donde ocurre el suceso.
Argentina debutará el martes 16 a las 22hs en el Mundial 2026 que reunirá a 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega como campeona defensora y con Lionel Messi afrontando probablemente su última Copa del Mundo, un dato que multiplica la expectativa de millones de hinchas alrededor del planeta.
Pero más allá de lo futbolístico, el Mundial ya se vive en las calles. Kansas City comenzó a transformarse en un punto de encuentro para miles de argentinos llegados desde distintos rincones del mundo y comienza a sentirse el clima festivo que suele acompañar cada presentación de la Selección.
La intención del equipo de LA GACETA es transmitir precisamente esas sensaciones. “Queremos que el lector y el seguidor puedan sentir lo que estamos sintiendo nosotros allá”, explicó Auad al describir el proyecto. La idea es que quienes sigan la cobertura a través de lagaceta.com, las redes sociales, LG Play o Panorama Tucumano puedan experimentar la previa, los encuentros con los hinchas, las historias de los argentinos que viajaron miles de kilómetros y el color que transforma a un Mundial en mucho más que una competencia deportiva”.
Para los dos periodistas, además, la experiencia tiene un significado especial. Ambos coinciden en que un Mundial representa el punto más alto al que puede aspirar una cobertura periodística deportiva. “Es una mezcla de emoción y presión, pero de una presión linda. Es tratar de estar a la altura y lograr que la gente pueda sentir lo que nosotros estamos viviendo”, resumió Farano.
Con imágenes exclusivas desde Estados Unidos, invitados especiales en el estudio, móviles permanentes y la mirada puesta tanto en el fenómeno social como en el deportivo, LA GACETA ofrecerá una cobertura inédita para acompañar las horas previas al debut argentino.
Cuando juega la Selección no solamente se disputa un partido, se ponen en marcha historias, rituales, encuentros y emociones que atraviesan fronteras. Y los periodistas de LA GACETA, estarán ahí para contarlo desde el lugar donde todo estará ocurriendo.