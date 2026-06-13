“Dibu” fue exigido y comenzó a despejar las dudas de cara al debut mundialista

En el cuerpo técnico de Lionel Scaloni manejan la situación con prudencia, pero el optimismo crece con el paso de las horas. La importancia de “Dibu” dentro del equipo explica cada una de las precauciones adoptadas. No se trata solamente del arquero titular. Se trata de uno de los líderes emocionales del plantel, una referencia dentro y fuera de la cancha y un futbolista que ha construido una relación especial con los grandes partidos.