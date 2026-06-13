¿Puede Estados Unidos llegar a la final del Mundial? El debut alimentó la ilusión, pero todavía hay incógnitas

Resumen para apurados
- EE. UU. goleó 4-1 a Paraguay en su debut mundialista en casa bajo la dirección de Pochettino, despertando la ilusión de clasificar a la final por su sólido rendimiento inicial.
- El triunfo llegó con presión alta y madurez táctica ante una débil Paraguay, aunque preocupa la salida por lesión del capitán Christian Pulisic tras un gran primer tiempo.
- La evolución del equipo de Pochettino genera expectativas, pero el verdadero desafío será mantener este nivel ante potencias y asegurar la recuperación física de Pulisic.
Durante meses, Estados Unidos convivió con una presión poco habitual. Organizar un Mundial implica expectativas deportivas, comerciales y políticas, pero también la obligación de ofrecer una selección capaz de competir frente a su gente. Después del estreno frente a Paraguay, la sensación cambió por completo: por primera vez en mucho tiempo, el anfitrión dejó de ser una incógnita para convertirse en una ilusión.
El triunfo por 4-1 fue mucho más que una victoria. Fue una demostración de autoridad. Estados Unidos marcó cuatro goles por primera vez en una Copa del Mundo y resolvió el partido prácticamente en un tiempo, con una actuación que por momentos resultó avasallante.
Sin embargo, la gran pregunta es otra: ¿alcanza una actuación para imaginar a los dirigidos por Mauricio Pochettino en la final?
La respuesta todavía exige cautela. Lo más convincente no fue el resultado, sino la forma. El equipo presionó alto, recuperó rápido la pelota y mostró una intensidad que desbordó por completo a Paraguay. Malik Tillman dominó el mediocampo, Gio Reyna volvió a exhibir el talento que tantas veces se le reclamó y Folarin Balogun confirmó que puede ser el delantero de referencia que Estados Unidos necesitaba.
Además, por primera vez en años, el conjunto norteamericano transmitió la sensación de tener variantes en distintas zonas del campo. No dependió exclusivamente de una individualidad para construir la goleada y mostró automatismos propios de un equipo trabajado.
También apareció una versión más madura desde lo emocional. En torneos anteriores, Estados Unidos acostumbraba competir con entusiasmo, pero le costaba sostener los partidos cuando encontraba dificultades. Frente a Paraguay manejó los tiempos con naturalidad y nunca perdió el control incluso después del descuento rival.
El problema es que todavía no fue exigido.
Paraguay ofreció muy poca resistencia, apenas generó una ocasión clara de gol y prácticamente no puso a prueba a la defensa estadounidense. El dato obliga a relativizar algunas conclusiones. Un equipo candidato debe demostrar que puede sostener ese nivel cuando enfrente selecciones con mayor jerarquía técnica y capacidad para manejar la pelota.
La otra preocupación tiene nombre propio: Christian Pulisic.
El capitán fue reemplazado en el entretiempo por una molestia en la pantorrilla después de un primer tiempo brillante. Aunque las primeras sensaciones son optimistas y el propio futbolista restó dramatismo a la situación, cualquier problema físico de su principal figura modifica el techo competitivo del equipo.
Porque si algo quedó claro en el debut es que Estados Unidos ganó sin exigir al máximo a su jugador más determinante. Pero a medida que avance el torneo, especialmente en las rondas de eliminación directa, necesitará de su liderazgo, desequilibrio y experiencia para competir contra las grandes potencias.
Otro factor que juega a favor del seleccionado local es el entrenador. Mauricio Pochettino construyó equipos competitivos en cada uno de los clubes que dirigió y suele potenciar planteles jóvenes, una característica que encaja con la realidad estadounidense. El grupo parece haber asimilado rápidamente su propuesta de presión, movilidad y verticalidad.
El contexto también puede empujar. Jugar en casa representa una ventaja importante y el ambiente generado en el debut mostró una comunión entre equipo e hinchas que puede convertirse en un impulso emocional en las fases decisivas.
En la historia reciente abundan selecciones que deslumbraron en su estreno y luego quedaron eliminadas cuando apareció un rival de mayor calibre. La Copa del Mundo no premia únicamente el buen fútbol: exige capacidad de adaptación, resistencia mental y profundidad de plantel para superar momentos adversos.
Por eso, después de un solo partido, Estados Unidos todavía no puede ser considerado un candidato firme a disputar la final. Sí puede decirse que tiene argumentos para ilusionarse, que mostró una versión mucho más sólida de la esperada y que, si mantiene este nivel y recupera plenamente a Pulisic, puede transformarse en uno de los equipos más incómodos del torneo.