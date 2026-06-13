¿Puede Estados Unidos llegar a la final del Mundial? El debut alimentó la ilusión, pero todavía hay incógnitas

Durante meses, Estados Unidos convivió con una presión poco habitual. Organizar un Mundial implica expectativas deportivas, comerciales y políticas, pero también la obligación de ofrecer una selección capaz de competir frente a su gente. Después del estreno frente a Paraguay, la sensación cambió por completo: por primera vez en mucho tiempo, el anfitrión dejó de ser una incógnita para convertirse en una ilusión.