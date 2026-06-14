Un signo indescifrado somos

Entonces ¿Qué poder y qué yugo esconde el lenguaje? ¿Tienen peso las estructuras lingüísticas sobre el pensar? ¿Son ellas las que debilitan esas convicciones, como la fe en la verdad absoluta o la confianza en la razón? Sí. Somos lenguaje, pero también somos tiempo. Lo dice en sus cuentos. Quizás el más paradigmático sea: “Pierre Menard, autor del Quijote”, donde el personaje quiere escribir el Quijote. Pero, “no quería componer otro Quijote –lo cual es fácil– sino el Quijote […]No se proponía copiarlo […]. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran –palabra por palabra, línea por línea– con las de Miguel de Cervantes”.