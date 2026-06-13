El pueblito argentino de aguas transparentes y picos nevados que fue elegido entre los mejores destinos del mundo

Resumen para apurados
- La revista Bloomberg eligió a Barreal, un pueblo de San Juan, Argentina, como uno de los mejores destinos turísticos del mundo para 2026 por su naturaleza y cielos limpios.
- Con 5.000 habitantes al pie de los Andes, el lugar destaca por atracciones como el Parque Nacional El Leoncito, el astroturismo, el carrovelismo y el imponente cerro Mercedario.
- Esta distinción posiciona a la región en la agenda del turismo internacional, impulsando el desarrollo de la infraestructura local y la llegada de viajeros de todo el mundo.
Barreal es un pueblo que obliga a salir de las cuatro paredes. Que demanda caminatas, recorridos a pie y miradas atentas. Allí donde se encuentran los cielos más limpios del país y coinciden deportes únicos como el carrovelismo, se consolida uno de los destinos destacados en el turismo mundial. De acuerdo con la reconocida revista internacional Bloomberg, este rincón de poco más de 5.000 habitantes es uno de los parajes más encantadores para viajar en este 2026.
Ubicado al pie de los picos nevados de la Cordillera de los Andes, Barreal es un rincón de sorpresas donde el entorno natural cobra protagonismo. Mientras su infraestructura turística crece mezclando comodidad con un paisaje indómito y aventura, en la localidad se puede disfrutar de museos, iglesias, ferias y festivales como la Fiesta de los Valles Cordilleranos que invitan a inmiscuirse en la cultura y la rica historia de este lugar, aspectos que fueron distinguidos en el ranking mundial de Bloomberg de 2026.
La elección de Barreal entre los mejores destinos
De acuerdo con el catálogo de Bloomberg Pursuits, dedicado a identificar destinos emergentes y tendencias que marcan la agenda del turismo internacional, Barreal fue valorado por su entorno natural privilegiado bajo la Cordillera de los Andes, la amplitud de sus paisajes, su identidad productiva y gastronómica, y su oferta de turismo activo al aire libre.
“Tenés estas planicies increíbles, casi lunares, formadas sobre antiguos lagos evaporados. Es algo de otro mundo”, explicó la directora global de viajes de Bloomberg Pursuits, Nikki Eistein, en una entrevista para Bloomberg Businessweek Daily. Así es que en Barreal la infinidad de la Pampa El Leoncito se mezcla con la humita y las empanadas serranas que se sirven al pie de los colosos nevados.
Historia viva y astroturismo bajo cielos perfectos
Entre las maravillas naturales de Barreal está el majestuoso Río de los Patos, una configuración de aguas cristalinas formadas por el deshielo y el principal afluente del río San Juan. Este inmenso recorrido bordea el Valle de Barreal mientras detrás se pinta la Cordillera de los Andes y el cerro Mercedario, donde también se juntan las épicas del libertador, el General José de San Martín, que lideró una de sus columnas por este valle.
El reconocimiento de Bloomberg Pursuits no es casual: surge de un exhaustivo trabajo editorial de un año que analiza variables clave como infraestructura, inversiones hoteleras, conectividad y, fundamentalmente, experiencias turísticas diferenciales. En este sentido, el pueblo del departamento Calingasta se posicionó en una lista de 25 destinos globales gracias a su equilibrio entre la tranquilidad rural y una oferta de turismo activo de primer nivel.
Aventuras extremas en el gigante de América
Uno de los imanes indiscutidos para los viajeros que llegan a esta región es el Parque Nacional El Leoncito, ubicado a solo 34 kilómetros del casco urbano. Este santuario natural no solo resguarda la biodiversidad de la puna y la precordillera, siendo el hogar de guanacos, zorros, suris y pumas, sino que también atesora uno de los cielos más limpios y diáfanos del planeta. Gracias a estas condiciones atmosféricas privilegiadas, el parque se convirtió en la capital del astroturismo y la observación astronómica, albergando dos complejos de renombre internacional: el Observatorio Casleo y el Observatorio U. Cesco, ambos abiertos al público para visitas diurnas y fascinantes experiencias nocturnas.
Para quienes buscan la aventura extrema, Barreal es también la puerta de entrada al Cerro Mercedario. Con sus imponentes 6.770 metros de altura, este gigante de América es un imán para montañistas y fotógrafos de todo el mundo. Las expediciones hacia sus exigentes rutas de ascenso, como el Glaciar de la Ollada o el Glaciar Caballito, parten directamente desde el pueblo, donde la comunidad local se organizó para ofrecer guías certificados, logística, transporte y el equipamiento necesario para adentrarse en la Cordillera de la Ramada.
La propuesta del oasis calingastino se completa con alternativas para todos los perfiles de viajeros. Desde recorrer los petroglifos ancestrales en la Reserva Natural Los Morrillos, hacer rafting en las vertiginosas aguas del Río de los Patos, hasta emprender cabalgatas precordilleranas o transitar la mística Ruta del Mate.