El pueblito argentino de aguas transparentes y picos nevados que fue elegido entre los mejores destinos del mundo

Aventuras extremas en el gigante de América

Uno de los imanes indiscutidos para los viajeros que llegan a esta región es el Parque Nacional El Leoncito, ubicado a solo 34 kilómetros del casco urbano. Este santuario natural no solo resguarda la biodiversidad de la puna y la precordillera, siendo el hogar de guanacos, zorros, suris y pumas, sino que también atesora uno de los cielos más limpios y diáfanos del planeta. Gracias a estas condiciones atmosféricas privilegiadas, el parque se convirtió en la capital del astroturismo y la observación astronómica, albergando dos complejos de renombre internacional: el Observatorio Casleo y el Observatorio U. Cesco, ambos abiertos al público para visitas diurnas y fascinantes experiencias nocturnas.