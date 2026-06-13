Qatar y Suiza abren el Grupo B: hora, TV, posibles formaciones y todo lo que hay que saber

Qatar y Suiza se enfrentarán hoy desde las 16 en el Estadio Bahía de San Francisco por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto asiático intentará dejar atrás la floja imagen que dejó como anfitrión en 2022, mientras que los europeos buscarán comenzar con una victoria que los confirme como candidatos a quedarse con la zona.
El seleccionado dirigido por Julen Lopetegui llega tras una preparación con resultados discretos: perdió 1-0 ante Irlanda y empató sin goles frente a El Salvador. Del otro lado, el equipo de Murat Yakin viene de golear 4-1 a Jordania e igualar 1-1 con Australia, mostrando un rendimiento que lo ubica entre los favoritos para avanzar a la siguiente instancia.
Posible formación de Qatar vs Suiza en el Mundial 2026
Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif.
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka y Michel Aebischer; Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.
Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026
Hora: 16.00
TV: D Sports
Árbitro: Said Martínez (HON)
VAR: Erick Miranda (MEX)
Estadio: Bahía de San Francisco