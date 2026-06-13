Copa del Mundo

Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El seleccionado centroamericano intentará sorprender en su estreno en el Grupo C, mientras que el conjunto escocés buscará comenzar con una victoria para ilusionarse con la clasificación.

Haiti vs Escocia se enfrentan en el Mundial 2026.
Haiti vs Escocia se enfrentan en el Mundial 2026.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Haití y Escocia se enfrentan hoy a las 22:00 en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, buscando un triunfo clave para avanzar de ronda.
  • El equipo haitiano llega tras caer ante Perú, mientras que los escoceses acumulan dos triunfos seguidos. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.
  • Sumar tres puntos en el debut será determinante para el futuro de ambos países, en una zona de alta exigencia que también integran las selecciones de Brasil y Marruecos.
Resumen generado con IA

Haití y Escocia se enfrentarán hoy desde las 22 en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. En una zona que también integran Brasil y Marruecos, ambos equipos saben que sumar de a tres en el debut puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné llega con confianza tras golear 4-0 a Nueva Zelanda en un amistoso preparatorio, aunque luego cayó 2-1 frente a Perú. Escocia, en tanto, atraviesa un gran presente y arriba al certamen con dos contundentes victorias: 4-1 sobre Curazao y 4-0 ante Bolivia.

Posible formación de Haití vs Escocia, por el Mundial 2026 

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix y Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde y Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y Ryan Christie; Lawrence Shankland.

Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026 

Hora: 22.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

VAR: José Enrique Naranjo Pérez (ESP)

Estadio: Boston Stadium

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