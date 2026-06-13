Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Resumen para apurados
- Haití y Escocia se enfrentan hoy a las 22:00 en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, buscando un triunfo clave para avanzar de ronda.
- El equipo haitiano llega tras caer ante Perú, mientras que los escoceses acumulan dos triunfos seguidos. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.
- Sumar tres puntos en el debut será determinante para el futuro de ambos países, en una zona de alta exigencia que también integran las selecciones de Brasil y Marruecos.
Haití y Escocia se enfrentarán hoy desde las 22 en el Boston Stadium por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. En una zona que también integran Brasil y Marruecos, ambos equipos saben que sumar de a tres en el debut puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.
El conjunto dirigido por Sébastien Migné llega con confianza tras golear 4-0 a Nueva Zelanda en un amistoso preparatorio, aunque luego cayó 2-1 frente a Perú. Escocia, en tanto, atraviesa un gran presente y arriba al certamen con dos contundentes victorias: 4-1 sobre Curazao y 4-0 ante Bolivia.
Posible formación de Haití vs Escocia, por el Mundial 2026
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix y Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde y Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot.
Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y Ryan Christie; Lawrence Shankland.
Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026
Hora: 22.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
VAR: José Enrique Naranjo Pérez (ESP)
Estadio: Boston Stadium