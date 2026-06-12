El Mundial 2026 llegó a Estados Unidos con una inauguración fugaz y que sorprendió al público

Luego fue el turno de la estrella tailandesa LISA, quien se presentó junto a la brasileña Anitta y al cantante nigeriano Rema para interpretar “Goals”, uno de los temas que integran el álbum oficial del Mundial 2026. La canción combina distintos estilos musicales, entre ellos el K-pop, el afrobeats y el pop latino, en una propuesta que busca reflejar el carácter multicultural del torneo.