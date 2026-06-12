El Mundial 2026 llegó a Estados Unidos con una inauguración fugaz y que sorprendió al público

Resumen para apurados
- EE.UU. inauguró hoy su sede del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un breve show musical de siete minutos que causó desconcierto por su final abrupto.
- Esta tercera y última apertura, tras las de México y Canadá, se centró en shows musicales de artistas como Anitta y Future, sin grandes despliegues escenográficos.
- La sorpresiva ausencia inicial de Katy Perry y la corta duración del evento desataron fuertes críticas en redes sociales, marcando un inicio polémico para la sede.
Con una atropellada ceremonia y un espectáculo que dejó más preguntas que aplausos, Estados Unidos abrió sus puertas al Mundial 2026. El show se desarrolló en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcó la tercera y última inauguración organizada en el marco de la Copa del Mundo compartida entre México, Canadá y Estados Unidos.
En sintonía con las celebraciones realizadas en Ciudad de México y Toronto, la propuesta estadounidense se caracterizó por su brevedad. El espectáculo apenas se extendió durante siete minutos y estuvo centrado exclusivamente en las presentaciones musicales, sin grandes despliegues escenográficos ni segmentos adicionales.
La apertura comenzó con la aparición de la cantante sudafricana Tyla y del rapero estadounidense Future, quienes interpretaron “Game Time” frente a un gigantesco trofeo de la Copa del Mundo instalado en el escenario. La puesta incluyó efectos visuales y un juego de luces que acompañó la actuación de los artistas.
Luego fue el turno de la estrella tailandesa LISA, quien se presentó junto a la brasileña Anitta y al cantante nigeriano Rema para interpretar “Goals”, uno de los temas que integran el álbum oficial del Mundial 2026. La canción combina distintos estilos musicales, entre ellos el K-pop, el afrobeats y el pop latino, en una propuesta que busca reflejar el carácter multicultural del torneo.
Sin embargo, el cierre del espectáculo sorprendió a los espectadores. La ceremonia terminó de manera abrupta, generando desconcierto tanto entre el público presente en el estadio como entre quienes seguían la transmisión por televisión. Muchos aficionados esperaban la anunciada actuación de Katy Perry y manifestaron su confusión en redes sociales ante la repentina finalización del show.
Minutos después, la organización aclaró que la cantante estadounidense no formaba parte de la ceremonia inaugural y que su presentación estaba prevista para realizarse instantes antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, algo que generó fuertes cuestionamientos en redes sociales.