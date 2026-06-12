Mundial 2026: con incógnitas, Scaloni define el once de Argentina para el debut ante Argelia

Una de las primeras definiciones del cuerpo técnico fue la elección de Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi. El defensor zurdo se sumará a la concentración en las próximas horas, en una defensa que también sufre la baja confirmada de Nicolás Tagliafico, afectado por un desgarro de grado 1 en el sóleo izquierdo que lo marginaría, al menos, de los dos primeros encuentros.