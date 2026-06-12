Mundial 2026: con incógnitas, Scaloni define el once de Argentina para el debut ante Argelia

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define el once de Argentina para el debut en el Mundial ante Argelia el 16 de junio en Kansas, buscando resolver varias bajas y dudas físicas en el plantel.
- Ante las bajas de Tagliafico y Balerdi, Scaloni convocó a Senesi y evalúa variantes en defensa y ataque, donde Julián Álvarez y Nicolás González arrastran molestias físicas.
- Argentina inicia el torneo como cabeza de serie del Grupo J y candidata al título, por lo que definir este once clave marcará el rumbo de su camino hacia el bicampeonato.
La cuenta regresiva llegó a su tramo final y la Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026, el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas. En ese contexto, Lionel Scaloni afina los últimos detalles de un equipo que aún presenta interrogantes, especialmente por cuestiones físicas que afectan a varios titulares.
Una de las primeras definiciones del cuerpo técnico fue la elección de Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi. El defensor zurdo se sumará a la concentración en las próximas horas, en una defensa que también sufre la baja confirmada de Nicolás Tagliafico, afectado por un desgarro de grado 1 en el sóleo izquierdo que lo marginaría, al menos, de los dos primeros encuentros.
Ante este panorama, el lateral izquierdo se presenta como una de las principales incógnitas. Facundo Medina aparece como la opción más firme, mientras que Nicolás González, con una sobrecarga muscular, dependerá de su evolución. En tanto, Valentín Barco es considerado más como volante que como defensor.
En el arco, todo indica que Emiliano Martínez será titular tras volver a entrenarse con normalidad, con Gerónimo Rulli posicionándose como primera alternativa por encima de Juan Musso.
La defensa central tendría como fija la presencia de Cuti Romero, mientras que su acompañante saldrá entre Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En el lateral derecho, la duda persiste entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.
En el mediocampo, el equipo mantendría su estructura habitual con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como ejes, mientras que el cuarto volante saldrá entre Exequiel Palacios -de buen presente y considerado por el DT- o Thiago Almada, quien aportaría mayor desequilibrio ofensivo.
En ataque, la presencia de Lionel Messi está asegurada, mientras que la evolución física de Julián Álvarez será determinante. En caso de no llegar en óptimas condiciones, su lugar sería ocupado por Lautaro Martínez.
Con este escenario, Argentina encara el debut como cabeza de serie del Grupo J y uno de los grandes candidatos al título, aunque con la necesidad de resolver detalles clave en la antesala de su presentación.
Posible formación de Argentina ante Argelia:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.