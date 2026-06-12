Mundial 2026: Canadá reaccionó a tiempo ante Bosnia y sumó el primer punto de su historia

Resumen para apurados
- La selección de Canadá empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en Toronto durante la primera fecha del Mundial 2026, logrando el primer punto de su historia en este torneo.
- Tras seis derrotas en citas previas, el coanfitrión igualó el partido a los 78' con un gol de Cyle Larin, tras haber comenzado abajo por el tanto inicial de Jovo Lukic.
- Este hito histórico corta la racha negativa de Canadá y consolida sus opciones de clasificar en el Grupo B, a la espera del cierre de la fecha entre Qatar y Suiza.
Canadá y Bosnia y Herzegovina jugaron un partido típico de fase de grupos en Mundiales. Dos equipos totalmente distintos -tanto desde lo futbolístico como desde lo cultural-, con muchísimas limitaciones, pero también con algo en común: el hambre por la gloria. La gloria, en este caso, para el coanfitrión era conseguir su primer triunfo en la historia de este certamen. No lo consiguió, pero sí sumó su primer punto, un 1-1 tras seis derrotas consecutivas entre México 1986 y Qatar 2022.
La previa habló por sí sola respecto a estas ganas enormes de triunfar. Lógicamente, las inmediaciones del estadio lucieron repletas de canadienses, orgullosos por organizar un mundial por primera vez, pero también hubo una cantidad considerable de bosnios que sorprendieron a propios y extraños. Los balcánicos colmaron notablemente el estadio de Toronto.
En cuanto a lo deportivo, se vio a dos equipos con dos ideas bastante distintas y ambos con sus marcadas limitaciones. El seleccionado norteamericano apostó por un juego algo más desordenado, con el objetivo de dañar con la velocidad y la potencia de sus extremos y delanteros. Los balcánicos, por su parte, jugaron con un bloque estructurado y sólido, al no contar con mucha jerarquía individual. La orden era clara: nunca perder el orden y atacar con varios jugadores en el área rival para contar con algún resquicio de convertir.
Y así fue el tanto que abrió el partido. Tras un tiro de esquina muy bien ejecutado, se cumplió el axioma “doble cabezazo en el área es gol” y Jovo Lukic, jugador del Universitatea Cluj de Rumania, empujó la pelota a los 21’ para el 1-0. Tras aquel gol, los canadienses buscaron con ansias y entusiasmo el empate durante todo el partido, pero Nikola Vasilj fue figura atajando varias oportunidades claras de gol.
Por otro lado, el argentino Facundo Tello cerró una gran actuación como árbitro principal. El bahiense gestionó con buen criterio las nuevas reglas para esta competición (como las pausas de hidratación o la regla de los cinco segundos de demora al ejecutar un lateral) y también manejó de buena manera una jugada de posible penal para los canadienses, donde a través del uso de la tecnología se decretó un offside previo.
A los 78’ se derribó la resistencia bosnia. Cyle Larin, delantero del Southampton de Inglaterra, aguantó y giró de gran manera tras recibir una pelota a media altura dentro del área, y definió de volea con la ayuda de un rebote para empatar el partido. El tercer gol de Canadá en Copas del Mundo se gritó muchísimo en Toronto e incluso ilusionó a los locales con una posible victoria.
Pero nada de eso sucedió. Tras el gol del empate, las energías bajaron y Canadá se conformó con sumar su primer punto en la historia de los Mundiales. Esta tarde, Qatar y Suiza cerrarán la fecha 1 del Grupo B.