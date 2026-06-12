Mundial 2026: Canadá reaccionó a tiempo ante Bosnia y sumó el primer punto de su historia

En cuanto a lo deportivo, se vio a dos equipos con dos ideas bastante distintas y ambos con sus marcadas limitaciones. El seleccionado norteamericano apostó por un juego algo más desordenado, con el objetivo de dañar con la velocidad y la potencia de sus extremos y delanteros. Los balcánicos, por su parte, jugaron con un bloque estructurado y sólido, al no contar con mucha jerarquía individual. La orden era clara: nunca perder el orden y atacar con varios jugadores en el área rival para contar con algún resquicio de convertir.