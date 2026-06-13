“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

En este panorama de enormes sacrificios realizados por los frentes de cosecha -pese a las pésimas condiciones-, destacó que el ingenio Florida lleva molido más de 500.000 toneladas de caña: el 71% respecto del mismo período del año pasado. Y añadió que otros avances importantes los registran los ingenios Marapa, Santa Rosa y Cruz Alta, con el 89,1%, el 81,6 % y 80,1%, respectivamente, en comparación con el año pasado. “La realidad es dura, como los grandes volúmenes de precipitaciones que debió soportar la zona cañera de Tucumán. Pero las poco más de 1 millón de toneladas de retraso que llevamos respecto del año pasado pueden ser recuperadas hacia el final de la zafra: el año pasado, la molienda finalizó el 8 de noviembre y muchos ingenios terminaron durante el transcurso del mes de octubre, por lo que, si las condiciones ayudan, puede aún recuperarse el nivel productivo del año pasado. Se dice que siempre que llovió paró; y eso justamente estamos esperando para terminar de consolidar un normal desenvolvimiento en esta zafra”, afirmó.