“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

“Si hablamos de la zafra azucarera 2026 debemos destacar el fenomenal esfuerzo que están haciendo los frentes para abordar la cosecha y transporte de la caña de azúcar, y hacerla adecuadamente. Después de haber tenido muy buenas precipitaciones durante los meses de verano, que culminó en muy buenos cañaverales, junio se presentó muy difícil para la zafra”, subrayó Jorge Scandaliaris, asesor de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
Contó que en los primeros nueve días del mes, el promedio de lluvia en localidades de la zona cañera sumó 31,7 mm, valor que duplica el promedio mensual de 15,4 mm para todo junio. “Esta situación es decididamente muy complicada desde el punto de vista hídrico, tanto para acceder con los equipos, con las cosechadoras, a los cañaverales, como para transitar los caminos con los vehículos pesados de transporte de la materia prima, lo que configura un panorama altamente desafiante”, precisó.
Detalló que, con gran esfuerzo, la agroindustria llevaba molidos hasta el pasado lunes 8 unas 1.396.000 toneladas de caña, que representan el 54,3% de las 2.573.000 toneladas que se habían molido para igual fecha en 2025. “Eso quiere decir que estamos en un nivel inferior claramente a lo del año pasado”, remarcó Scandaliaris.
En este panorama de enormes sacrificios realizados por los frentes de cosecha -pese a las pésimas condiciones-, destacó que el ingenio Florida lleva molido más de 500.000 toneladas de caña: el 71% respecto del mismo período del año pasado. Y añadió que otros avances importantes los registran los ingenios Marapa, Santa Rosa y Cruz Alta, con el 89,1%, el 81,6 % y 80,1%, respectivamente, en comparación con el año pasado. “La realidad es dura, como los grandes volúmenes de precipitaciones que debió soportar la zona cañera de Tucumán. Pero las poco más de 1 millón de toneladas de retraso que llevamos respecto del año pasado pueden ser recuperadas hacia el final de la zafra: el año pasado, la molienda finalizó el 8 de noviembre y muchos ingenios terminaron durante el transcurso del mes de octubre, por lo que, si las condiciones ayudan, puede aún recuperarse el nivel productivo del año pasado. Se dice que siempre que llovió paró; y eso justamente estamos esperando para terminar de consolidar un normal desenvolvimiento en esta zafra”, afirmó.
En este contexto de dificultades, Scandaliaris destacó que la empresa Los Balcanes haya incorporado en los frentes de cosecha equipamientos y autovuelcos. “Para las condiciones es muy importante, ya que ayudan muchísimo en el tránsito de los equipos en los cañaverales”, dijo.
El especialista se excusó de hablar de los números finales de cosecha, sobre la base de que resulta muy prematuro aún. “La actividad está preparada y hará todo lo posible por moler toda la caña disponible, aunque sea un poco tarde. Estamos recién en el comienzo, y aún falta un largo trayecto por recorrer. Hay que ser optimista en el sentido de que, de una manera u otra, terminaremos levantando la cosecha, que tiene un volumen muy importante, y que necesita de esta notable producción para que podamos seguir por el buen camino”, finalizó Scandaliaris.