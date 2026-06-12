En vivo: sigue toda la previa de la segunda ceremonia del Mundial 2026 en el Toronto Stadium

El argentino Facundo Tello debuta en el Mundial con el partido entre Canadá y Bosnia
El árbitro argentino Facundo Tello, uno de los dos jueces principales elegidos para participar en el Mundial, debutará este viernes impartiendo justicia en el partido entre Canadá, uno de los organizadores, y Bosnia y Herzegovina.
El partido, correspondiente al grupo B, se disputará desde las 16 en Toronto. Tello estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Khalid Alturais será el cuarto árbitro y Mohammed Alabakry el asistente de reserva.
En la cabina del VAR también habrá presencia argentina: Hernán Mastrángelo fue designado como como principal encargado. El uruguayo Antonio García actuará como AVAR y Tatiana Guzmán será la encargada del soporte tecnológico.
Llega un momento histórico para Canadá
El Estadio Toronto, con una capacidad para 45 mil espectadores, se convertirá en el primer estadio canadiense en albergar un partido de la Copa del Mundo. El recinto está programado para recibir cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos.
Además del debut de la Selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, el estadio será sede de los partidos que disputarán las selecciones de Ghana, Panamá, Alemania, Costa de Marfil, Croacia y Senegal. Asimismo, el Estadio Toronto está designado para albergar un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, ampliando de esta manera su participación en el desarrollo del torneo internacional.
Los hinchas de Bosnia y Herzegovina, presentes
Toronto is BLUE AND YELLOW! #FIFAWorldCup #CANBIH: https://t.co/X86YXh50l2 pic.twitter.com/cfmggXwqkB— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Miles de fanáticos canadienses avanzan por las calles rumbo al estadio
MARCH TO THE MATCH— Devin Heroux (@Devin_Heroux) June 12, 2026
This is quite the scene in Toronto as thousands of Canadian fans work their way through the streets and to the stadium.
Young and old. Loud and proud. Outstanding. pic.twitter.com/p8F6nKVypB
¿Cuánto tiempo durará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá?
La temática central girará en torno a la diversidad cultural canadiense. La producción del evento está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa reconocida por su participación en importantes eventos internacionales. La puesta en escena incluirá elementos de alto simbolismo, música y efectos visuales, con el objetivo de destacar la riqueza multicultural del país anfitrión en el contexto de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.
Artistas que estarán presentes en la inauguración del Mundial en Canadá
La segunda ceremonia inaugural tendrá como protagonistas a figuras internacionales reconocidas. Alanis Morissette será la encargada de interpretar el himno nacional de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić hará lo propio con el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.
El espectáculo musical contará con la participación de artistas como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La presencia de estos músicos dará un marco especial al evento, fusionando estilos y culturas en el escenario del Toronto Stadium.
Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Canadá
En Argentina, la ceremonia podrá verse por DSports, Amazon Prime Video y Paramount+, así como por plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. Así, el público de nuestro país y el resto de la región podrá disfrutar en directo del acto inaugural a través de los principales canales de televisión y servicios de streaming.
¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?
La segunda ceremonia de apertura del torneo mundialista tendrá lugar hoy, viernes 12 de junio, en el Toronto Stadium y dará inicio a las 14.30, horario de Argentina. El evento se prolongará durante noventa minutos, sirviendo como antesala al debut de la selección de Canadá, que enfrentará a Bosnia en el primer partido del certamen.
Lo que tenés que saber
Tras el primer acto oficial en el histórico estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención se centrará esta tarde en el Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura hoy, viernes 12 de junio. Este evento reunirá a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá.
El espectáculo ha sido concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.