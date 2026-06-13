NO HABILITAR Tener una guía de uso responsable de las pantallas es saludable para el entorno familiar

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) aborda este tema de manera muy firme. En su “Guía de uso de pantallas para las familias”, la SAP insiste específicamente en evitar el uso de dispositivos durante la hora previa a acostarse y retirar su presencia de los dormitorios. Coinciden plenamente con los neurólogos en que el cerebro interpreta esa luz como "es de día", frenando la melatonina y arruinando la calidad del descanso (tanto en chicos como en adultos).