Mundial 2026

¿Es verdad que nos estamos volviendo cada vez más tontos?

A lo largo del siglo pasado, el coeficiente intelectual promedio creció. Esa tendencia se cortó y comenzó el proceso inverso más o menos en consonancia con la aparición de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes ¿Qué tiene que ver el Mundial con todo esto?

MENOS COEFICIENTE INTELECTUAL. Ilustración que hace referencia a la disminución de nuestras capacidades intelectuales.
MENOS COEFICIENTE INTELECTUAL. Ilustración que hace referencia a la disminución de nuestras capacidades intelectuales. ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 18 Hs

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