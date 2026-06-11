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Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva

El torneo Apertura “Martín Macheta Robles” avanza a paso firme tras superar las complicaciones climáticas. Tucumán Central sumó fuerte en la Zona B, La Providencia goleó en la E y ya se palpitan duelos clave por el liderato de los grupos este fin de semana.

Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Tucumana de Fútbol completó esta semana su undécima fecha del Torneo Apertura en Tucumán, logrando reordenar las posiciones tras las suspensiones climáticas.
  • Los triunfos de Tucumán Central y La Providencia destacaron en una fecha reprogramada por el clima, dejando tablas ajustadas y pendientes que se completarán el domingo.
  • La duodécima fecha, programada entre el sábado y el lunes, será decisiva para comenzar a definir la clasificación y el futuro de los equipos en el certamen provincial.
Resumen generado con IA

La undécima fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol continuó su marcha con encuentros clave en las distintas zonas del certamen. Tras una jornada que debió reacomodarse debido a las condiciones climáticas, los resultados registrados terminaron moviendo las tablas de posiciones en varios grupos.

Por la Zona B, Tucumán Central consiguió una valiosa victoria en su cancha al vencer por 2 a 1 a San Antonio. Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Felipe Estrada y Daniel Gómez, mientras que Lucas Salinas marcó el descuento para la visita. Con este resultado, el "Rojo" de Villa Alem alcanzó las 11 unidades.

La actividad de este grupo y sus adyacencias continuará el viernes con el choque interzonal B-C entre Amalia y Garmendia FC. En tanto, el sábado Sportivo Guzmán enfrentará a Atlético Tucumán, y el domingo San Martín recibirá a Argentinos del Norte en el Complejo Natalio Mirkin.

Por la Zona E, en Río Seco, La Providencia pisó fuerte y goleó 4 a 1 a Ñuñorco. La figura del encuentro fue Jesús "Cocha" Flores, autor de un doblete, secundado por los tantos de Mateo Macías y Gabriel Figueroa; Carlos López anotó el único gol del conjunto monterizo. En la misma zona, Bella Vista se llevó tres puntos de oro al derrotar como visitante a Santa Lucía FC por 1 a 0 con gol de Nicolás Herrera. Por su parte, San Ramón y Alto Verde empataron 2 a 2 en un atractivo encuentro: los goles del conjunto de Villa Quinteros fueron obra de Carlos Campos, mientras que Nicolás Rodríguez marcó por duplicado para el "Lagunero".

Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva

En el marco de la Zona F, San Lorenzo de Santa Ana igualó 1 a 1 ante Deportivo Llorens en el estadio Nelson Carabajal. Para el conjunto local anotó el colombiano Kevin Mosquera.

Por último, la Zona C completará sus partidos pendientes el domingo desde las 16:00 con los cruces Atlético Concepción vs. Cruz Alta y San Juan vs. Lastenia, mientras que el lunes se cerrará la historia con el duelo entre San Lorenzo de Delfín Gallo y Unión del Norte.

Tablas de posiciones actualizadas

Zona A: Experimental 21; Talleres 21; Central Norte 18; Juventud Unida 17; Villa Mitre 14; San José 8; All Boys 2.

Zona B: San Martín 18; Sportivo Guzmán 16; San Antonio 13; Amalia 12; Argentinos del Norte 12; Atlético Tucumán 12; Tucumán Central 11.

Zona C: Atlético Concepción 20; Garmendia FC 15; Lastenia 15; San Juan 13; Unión del Norte 12; San Lorenzo (Delfín Gallo) 9; Cruz Alta 3.

Zona D: Almirante Brown 21; San Pablo 19; Bella Vista 18; Famaillá 17; Ateneo Parroquial Alderetes 17; San Fernando 15; Santa Lucía FC 6.

Zona E: Concepción FC 19; Unión Simoca 18; La Providencia 14; San Ramón 13; Azucarera Argentina 12; Alto Verde 11; Santa Rosa 8; Ñuñorco 1.

Zona F: Graneros 25; Deportivo Aguilares 19; Deportivo Llorens 17; Jorge Newbery 15; Deportivo Marapa 14; Santa Ana 9; San Lorenzo (Santa Ana) 8; Sportivo Trinidad 7.

Así se jugará la Fecha 12

La Liga Tucumana de Fútbol ya confirmó la programación para la duodécima jornada del Torneo Apertura, la cual se desarrollará entre el sábado y el lunes con partidos que empiezan a definir el futuro de los equipos en el certamen.

  • Santa Rosa vs. Alto Verde
  • Unión Simoca vs. La Providencia
  • Sportivo Trinidad vs. Deportivo Graneros
  • Deportivo Marapa vs. San Lorenzo (Santa Ana)
  • A las 21: Ñuñorco vs. Azucarera Argentina
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