Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva

Por la Zona E, en Río Seco, La Providencia pisó fuerte y goleó 4 a 1 a Ñuñorco. La figura del encuentro fue Jesús "Cocha" Flores, autor de un doblete, secundado por los tantos de Mateo Macías y Gabriel Figueroa; Carlos López anotó el único gol del conjunto monterizo. En la misma zona, Bella Vista se llevó tres puntos de oro al derrotar como visitante a Santa Lucía FC por 1 a 0 con gol de Nicolás Herrera. Por su parte, San Ramón y Alto Verde empataron 2 a 2 en un atractivo encuentro: los goles del conjunto de Villa Quinteros fueron obra de Carlos Campos, mientras que Nicolás Rodríguez marcó por duplicado para el "Lagunero".