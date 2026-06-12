Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

“Es un disco muy visceral, muy a flor de piel, muy sanguíneo y muy aguerrido, palo y a la bolsa. Implica hacer canciones de nuevo, de habernos dicho ‘vamos a tocar’ y con el espíritu de grabarlo en estudio en primeras tomas desde un lugar creativo”.
Así define Lula Bertoldi “A tres días de la Tierra”, la nueva producción de Eruca Sativa que la banda presentará en vivo esta noche, desde las 21 en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con la participación de los tucumanos de Burro de Arranque como invitados. Las canciones maduraron desde que el covid los alejó físicamente en 2020, situación que los llevó a repensarse y a ansiar el regreso del power trío a un mismo espacio común.
Con este álbum, el grupo que también integran Brenda Martín y Gabriel Pedernera, cierra el círculo de espera de temas estreno que se abrió en 2019, cuando salió “Seremos primavera” con versiones de canciones ya conocidas. “‘A tres días...’ es una síntesis muy linda de lo que es Eruca, y eso que es nuestro décimo disco”, le dice a LA GACETA.
- Comenzaron a crear este disco en pandemia, ¿se respira esa marca de época en sus temas?
- No, lo que se respira es esa vibra de la banda tocando junta, que es lo que nos quedó de ganas de la pandemia cuando no nos podíamos juntar, ver ni tocar en la misma sala, encerrados y transpirando. Lo más emblemático del sonido es decir: ‘estamos de nuevo acá’, súper crudos, con ampli, cable y guitarra.
- ¿Qué le cantan en esta nueva producción?
- A lo que estamos viviendo no solo en la Argentina sino en el mundo. Pensábamos que salíamos de la pandemia como mejores y al final estamos peor que nunca. Hay mucho desamor. Y la violencia es un concepto que recorre todo el disco, en el sentido de la observación sobre cómo estamos los humanos entre nosotros. Es la crueldad de la época.
- Filmaron un documental como soporte a la grabación. ¿Qué buscaban en ese registro?
- Sí, lo filmamos pero no es material editado todavía. Tratamos de registrar todo lo que hacemos de forma audiovisual. No todo ve la luz en el momento porque no tenemos ganas de mostrarlo en este momento. Capaz que más adelante sí.
- ¿Por dónde pasa la creatividad?
- Por ser lo más honestos posibles y decir lo que pensamos sin filtro. La creatividad es como dejarnos ser de una forma absolutamente transparente, de sentir qué es lo que nos sale, de no ponerle tanta cabeza sino más corazón a la música. Pasa por ahí, estos temas son lo que nos salió; a nosotros nos gusta y nos sentimos identificados con lo logrado, y lo mostramos al mundo.
- Estuvieron con un productor de prestigio como Afo Verde. ¿Qué significó trabajar con él?
- Un flash total, divino, una persona alucinante, súper profesional, pero también súper amigable, cercano, amando la música a full. Es un tipo que vive la música todos los días, cada hora del día con mucha intensidad, lo que nos hace disfrutarlo más todavía. Nos sentimos muy bien en la grabación de este disco.
- En una nota reciente hablaron de que la banda era una entidad propia por encima de las individualidades que la integran, ¿cómo lo lograron?
- Son muchos años juntos, hemos hecho mucho trabajo personal y grupal; hemos atravesado distintos momentos de crisis también, como cualquier persona que tiene una relación con alguien de 20 años casi. Transitamos por todo lo que te puedas imaginar, momentos muy difíciles que nos pusieron a prueba y nos fortalecieron como grupo humano de amigos. Sabemos que estamos uno para el otro y que no nos vamos en ningún momento a traicionar, tenemos muchos códigos entre nosotros. Hay cosas y límites muy establecidos, que no hace falta debatirlos, ya sabemos cómo es pero a fuerza de que tuvimos que trabajarlo mucho también. Hablo del respeto, la comunicación, lo que valoramos del otro y lo que nos admiramos entre nosotros, creo que el presente se basa mucho en eso.
- ¿Cuál está siendo la recepción del nuevo disco?
- Alucinante, la gente lo aprendió a querer mucho y cada mes que pasa lo abraza más, es muy loco. Y ya está cumpliendo un año de su lanzamiento.
- ¿Cuál es el presente de Eruca en un contexto de crisis económica y falta de apoyo oficial a la cultura y al arte desde la Nación?
- El hoy es resistir, denunciar cosas que nos parecen horribles desde nuestras letras, nuestra postura, nuestra lucha diaria y no claudicar. Lo que quieren es amedrentarnos, que pensemos que no podemos, que no tenemos más fuerza, que estamos cansados de pelear y que no salgamos de nuestras casas como ciudadanos, no es solo algo de los artistas. Hay una batalla de debilitación, de decir ‘no puedo con tantos frentes, todos abiertos al mismo tiempo, estoy aturdida y shoqueada y no sé para dónde disparar’. Nosotros seguimos haciendo música, vamos para adelante con amor por lo que hacemos. Hay épocas más difíciles y duras que otras, con más sacrificio y con muchas cosas que hay que ir cortando porque no alcanza y no dan los números pero sin dejar de tocar.