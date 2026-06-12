Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

- Son muchos años juntos, hemos hecho mucho trabajo personal y grupal; hemos atravesado distintos momentos de crisis también, como cualquier persona que tiene una relación con alguien de 20 años casi. Transitamos por todo lo que te puedas imaginar, momentos muy difíciles que nos pusieron a prueba y nos fortalecieron como grupo humano de amigos. Sabemos que estamos uno para el otro y que no nos vamos en ningún momento a traicionar, tenemos muchos códigos entre nosotros. Hay cosas y límites muy establecidos, que no hace falta debatirlos, ya sabemos cómo es pero a fuerza de que tuvimos que trabajarlo mucho también. Hablo del respeto, la comunicación, lo que valoramos del otro y lo que nos admiramos entre nosotros, creo que el presente se basa mucho en eso.