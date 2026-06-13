“A los hijos se los educa y a los nietos se los mina”: la neurociencia confirma el refrán popular

Una investigación neurológica demostró que cuando las abuelas ven a los nietos ocurre algo único en sus cerebros que puede explicar la intensa devoción que les tienen. Si vamos a la ciencia estricta, no es exactamente que los quieran "más", sino que los quieren "diferente" debido a cómo reacciona su cerebro. El Dr. James Rilling, profesor del Departamento de Antropología y del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Emory, en Atlanta, escaneó el cerebro de abuelas mientras les mostraba fotos de sus nietos (el estudio no incluyó a los abuelos).