“A los hijos se los educa y a los nietos se los mina”: la neurociencia confirma el refrán popular

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Emory reveló mediante resonancias que el cerebro de las abuelas activa la empatía emocional con sus nietos y la cognitiva con sus hijos adultos.
- El científico James Rilling midió la actividad cerebral ante fotos. Al no tener la carga directa de la crianza, las abuelas priorizan un afecto visceral y sin la presión diaria.
- Ahora se analizan muestras de oxitocina y se evalúa si el rol de abuela ralentiza el envejecimiento cerebral, lo que aportaría nuevos datos sobre los beneficios de la longevidad.
La discusión se produce en la mesa familiar, con simpatía y sin conflictos: “querés más a tus nietos que a mi que soy tu hijo”. Se escucha entre risas, choque de cubiertos y gritos de niños. El refrán "a los hijos se los educa y a los nietos se los mima" cabe a la situación.
Una investigación neurológica demostró que cuando las abuelas ven a los nietos ocurre algo único en sus cerebros que puede explicar la intensa devoción que les tienen. Si vamos a la ciencia estricta, no es exactamente que los quieran "más", sino que los quieren "diferente" debido a cómo reacciona su cerebro. El Dr. James Rilling, profesor del Departamento de Antropología y del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Emory, en Atlanta, escaneó el cerebro de abuelas mientras les mostraba fotos de sus nietos (el estudio no incluyó a los abuelos).
Los investigadores utilizaron resonancias magnéticas funcionales (fMRI) para medir la actividad cerebral de las abuelas mientras miraban fotos de sus nietos y, comparativamente, de sus hijos biológicos ya adultos. Los resultados explicaron que la empatía emocional se activa con los nietos y la cognitiva, con los hijos.
Se puede establecer entonces un diseño de abuelos. Neurológicamente, sienten lo que siente el nieto, pero con los hijos intentan entender lo que piensan, una conexión más racional o intelectual, pero no lo experimentaron de una forma visceral tan inmediata.
Razones
La explicación tiene base evolutiva-lógica: sin la carga de la crianza los abuelos ya pasaron por la etapa de estrés, límites, falta de sueño y la enorme responsabilidad que implica educar a un hijo, con los nietos esa mochila desaparece. Pueden disfrutar del juego y el afecto sin la presión diaria de la disciplina.
Los datos aún se están analizando y, en la actualidad, Rilling está estudiando muestras de saliva para ver si las abuelas tienen más oxitocina -la de las buenas sensaciones- en comparación con mujeres de la misma edad que no son abuelas. Su equipo también está estudiando si ser abuela afecta al ritmo de envejecimiento del cerebro, con la hipótesis de que ralentiza el proceso.
No es un concurso de niveles de amor. Con los hijos adultos la relación madura hacia algo más intelectual y de igual a igual, mientras que con los nietos se reactiva una respuesta emocional, química y afectiva puramente instintiva.