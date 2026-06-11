Esteban Bullrich apuntó contra Adorni por el escándalo patrimonial: "Es un corrupto. Fin"

Resumen para apurados
- Esteban Bullrich calificó de corrupto a Manuel Adorni en la red X, tras la polémica en Argentina por la declaración jurada del jefe de Gabinete sobre ahorros no registrados.
- La acusación ocurre luego de que Adorni admitiera tener 500.000 dólares de ahorros fuera del sistema, lo que llevó al CIPCE a pedir una investigación patrimonial ante la UIF.
- La crítica de un referente como Bullrich amplifica el debate sobre la transparencia pública, mientras la UIF evalúa abrir una investigación patrimonial sobre el funcionario.
El exsenador y exministro de Educación Esteban Bullrich lanzó una dura acusación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y los pedidos de investigación impulsados por organizaciones civiles.
A través de su cuenta de X, Bullrich publicó un mensaje breve pero contundente: "Es un corrupto. Fin."
La frase fue difundida apenas horas después de que trascendiera el pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) para que la Unidad de Información Financiera (UIF) analice la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La polémica por la declaración jurada de Adorni
La controversia se profundizó luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada correspondiente a 2025 y reconociera públicamente que parte de los ahorros familiares habían permanecido fuera del sistema formal.
Durante una entrevista televisiva, Adorni sostuvo que habían "ahorrado en negro, como todos los argentinos", en referencia a una suma cercana a los 500.000 dólares, una afirmación que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones especializadas en transparencia.
A raíz de esas declaraciones, el CIPCE solicitó a la UIF la apertura de un expediente de inteligencia financiera para determinar la trazabilidad de los fondos y la consistencia patrimonial del funcionario.
Bullrich se suma a las críticas
El mensaje de Bullrich representa una de las críticas más duras provenientes de una figura con trayectoria dentro del espacio político que históricamente compartió posiciones con sectores que hoy respaldan al Gobierno nacional.
Si bien el exsenador no brindó mayores precisiones sobre los fundamentos de su acusación, su publicación tuvo amplia repercusión en redes sociales y se sumó a las críticas de dirigentes opositores que reclaman explicaciones sobre el origen de los fondos declarados por Adorni.
La frase también reavivó el debate sobre los estándares de transparencia exigidos a los funcionarios públicos y el alcance de las investigaciones que podrían iniciarse a partir de las denuncias presentadas.
Pedido de investigación ante la UIF
La presentación realizada por el CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para que la UIF evalúe operaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales y declaraciones públicas vinculadas al jefe de Gabinete.
La organización solicitó además que se crucen datos con organismos estatales y entidades financieras para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el funcionario y su entorno familiar.