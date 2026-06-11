El desafío de capturar la atención en las redes: "Las mejores historias no nacen de la perfección"

El episodio también aborda algunos de los grandes desafíos del presente: la necesidad de mantenerse actualizado en un entorno que cambia constantemente, la importancia de construir una mirada propia en medio de las tendencias y el impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenido. Lejos de verla como una amenaza, ambos la entienden como una herramienta poderosa, aunque advierten que ninguna tecnología puede reemplazar aquello que hace único a un relato: la sensibilidad humana.