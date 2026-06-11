El desafío de capturar la atención en las redes: "Las mejores historias no nacen de la perfección"
Resumen para apurados
- Los creadores Nico Perondi y Lucha Cruz analizaron hoy en el podcast "Fuera de Guión" cómo capturar la atención en redes sociales para conectar eficazmente a marcas y audiencias.
- El proceso parte de escuchar al cliente. La profesión se transformó rápido con la llegada de formatos verticales, reels, TikTok y la irrupción de la inteligencia artificial.
- Pese al avance tecnológico, aseguran que la sensibilidad humana es irremplazable. El futuro del sector exigirá constante actualización, mirada propia y animarse a la acción.
En el nuevo episodio de "Fuera de Guión", conversamos con Nico Perondi y Lucha Cruz, realizadores audiovisuales y creadores de contenido, sobre el detrás de escena de una profesión que creció al ritmo de las redes sociales y que hoy ocupa un lugar central en la comunicación de marcas, emprendimientos y proyectos de todo tipo.
Lejos de las cámaras y los equipos técnicos, Nico y Lucha revelan que el verdadero punto de partida de cualquier producción audiovisual no está en la filmación, sino en la escucha. Comprender qué quiere comunicar una marca, interpretar una necesidad y transformarla en una historia es, según ellos, el corazón de su trabajo.
Durante la charla, ambos recorren su experiencia profesional y reflexionan sobre cómo las redes sociales transformaron por completo la forma de producir contenido. Desde los primeros videos verticales hasta el universo actual de reels, TikTok y contenido instantáneo, comparten cómo evolucionó la industria y por qué consideran que este es uno de los momentos más fascinantes de la historia para quienes trabajan con imágenes y narrativa audiovisual.
El episodio también aborda algunos de los grandes desafíos del presente: la necesidad de mantenerse actualizado en un entorno que cambia constantemente, la importancia de construir una mirada propia en medio de las tendencias y el impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenido. Lejos de verla como una amenaza, ambos la entienden como una herramienta poderosa, aunque advierten que ninguna tecnología puede reemplazar aquello que hace único a un relato: la sensibilidad humana.
Además, comparten consejos concretos para quienes sueñan con empezar en el mundo audiovisual: animarse a dar el primer paso, aprender haciendo, rodearse de personas con intereses similares y buscar referentes que acompañen el camino. Porque si hay algo que atraviesa toda la conversación es una idea simple pero poderosa: las mejores historias no nacen de la perfección, sino de la acción.
Con reflexiones sobre creatividad, trabajo en equipo, aprendizaje constante y pasión por contar historias, este episodio es una invitación a mirar más allá de la pantalla y descubrir todo lo que sucede detrás de cada imagen que logra emocionarnos.
Una charla inspiradora para emprendedores, creadores, marcas y para cualquiera que quiera entender cómo se construyen las historias que hoy capturan nuestra atención.