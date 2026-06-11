Ánder Herrera no será tenido en cuenta por Arruabarrena y acordó su salida de Boca

Resumen para apurados
- Ánder Herrera acordó rescindir su contrato con Boca Juniors este semestre al no ser considerado por el nuevo DT Rodolfo Arruabarrena en su plan de reestructuración del plantel.
- El volante de 36 años sufrió constantes lesiones, sumando solo 29 partidos en un año y medio. Su salida se acordó en buenos términos debido a su gran relación con Juan Riquelme.
- Es la primera baja de peso en la renovación de Arruabarrena, quien busca reducir el plantel y evalúa la salida de otros jugadores como Martegani, Janson y Ramírez.
La refundación futbolística que planifica Rodolfo Arruabarrena en su regreso a Boca ya se cobró su primera víctima de peso. En las últimas horas, la dirigencia "xeneize" le comunicó a Ánder Herrera que no será tenido en cuenta por el flamante cuerpo técnico, precipitando una salida que se sellará formalmente con la rescisión de su contrato en las próximas jornadas.
Cuando el DT aceptó tomar las riendas del equipo para encauzar el rumbo en este segundo semestre de 2026, puso condiciones claras sobre la mesa. La principal: depurar un plantel que arrastraba rendimientos muy por debajo de las expectativas. En esa lista de prescindibles que el entrenador le entregó al Consejo de Fútbol, el nombre del mediocampista vasco fue el más rutilante.
La aventura del ex Manchester United y PSG en el fútbol argentino concluye así seis meses antes de la finalización de su vínculo. Si bien la intención original de la mesa chica de la institución era que el volante cumpliera su contrato hasta diciembre, el firme pedido de Arruabarrena aceleró los plazos. Desde las oficinas de la Bombonera ya contactaron a la representación del futbolista de 36 años para ponerle punto final a la relación.
A principios de año, la dirigencia había apostado por una renovación con el anhelo de que el volante pudiera dejar atrás su calvario físico. Sin embargo, el cuerpo no acompañó. Debido a su excelente relación con Juan Román Riquelme, se descuenta que la desvinculación se dará en los mejores términos; ambos coinciden en que se hizo todo lo posible para que la historia tuviera otro desenlace, pero la realidad deportiva fue categórica.
Los números eximen de mayores explicaciones a la decisión del cuerpo técnico: a lo largo de su año y medio en La Boca, Herrera apenas pudo disputar 29 de los 68 partidos oficiales que afrontó el club. Sumó escasos 1.174 minutos en cancha —un promedio de apenas 40 minutos por presentación—, anotó un solo gol (frente a Barcelona por Copa Libertadores) y sufrió la alarmante cifra de seis desgarros musculares.
La salida del español no será la única. La premisa de Arruabarrena es trabajar con un grupo mucho más reducido y competitivo, donde la disponibilidad física no sea una timba. A la partida de Herrera se le suma la ya concretada rescisión de Nicolás Orsini, y en los pasillos del club aseguran que la escoba del "Vasco" todavía tiene trabajo por delante: Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez son los nombres que completan la nómina de jugadores que tienen los días contados con la camiseta azul y oro.