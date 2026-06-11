Ánder Herrera no será tenido en cuenta por Arruabarrena y acordó su salida de Boca

La salida del español no será la única. La premisa de Arruabarrena es trabajar con un grupo mucho más reducido y competitivo, donde la disponibilidad física no sea una timba. A la partida de Herrera se le suma la ya concretada rescisión de Nicolás Orsini, y en los pasillos del club aseguran que la escoba del "Vasco" todavía tiene trabajo por delante: Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez son los nombres que completan la nómina de jugadores que tienen los días contados con la camiseta azul y oro.