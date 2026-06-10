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Quién es el colaborador egipcio que acompañará a Arruabarrena en Boca durante su segundo ciclo

Amr Moktar trabajó junto al "Vasco" en Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Quién es el colaborador egipcio que acompañará a Arruabarrena en Boca durante su segundo ciclo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rodolfo Arruabarrena iniciará su segundo ciclo como DT de Boca el 18 de junio e incorporará a su cuerpo técnico al ayudante egipcio Amr Moktar.
  • Moktar y Arruabarrena trabajaron juntos en Pyramids de Egipto, Al-Taawoun de Arabia y la selección de Emiratos Árabes. El DT sumará también a sus históricos colaboradores.
  • La llegada de Moktar sumará una impronta internacional y marcará un hecho inédito en el fútbol argentino, al ser uno de los primeros asistentes egipcios en Boca Juniors.
Resumen generado con IA

Mientras Boca termina de definir el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, uno de los nombres que comenzó a llamar la atención en la conformación de su posible cuerpo técnico es el de Amr Moktar, un colaborador egipcio que acompañó al "Vasco" durante gran parte de su recorrido por el fútbol de Medio Oriente.

La segunda etapa del entrenador en el club comenzaría el próximo 18 de junio con el inicio de la pretemporada y, entre los integrantes de su nuevo equipo de trabajo, aparece la figura de Moktar, un asistente con el que construyó una estrecha relación profesional en los últimos años.

El vínculo entre ambos nació durante el paso de Arruabarrena por Pyramids FC, uno de los clubes más importantes de Egipto. Allí comenzaron a trabajar juntos y la sociedad se mantuvo posteriormente en otras experiencias internacionales.

Tras su etapa en el fútbol egipcio, Moktar también formó parte de los cuerpos técnicos que acompañaron al Vasco en Al-Taawoun, de Arabia Saudita, y en la selección de Emiratos Árabes Unidos, donde estuvieron cerca de conseguir la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Su incorporación representaría una de las principales novedades dentro del nuevo proyecto futbolístico de Boca. Aunque su nombre es poco conocido para el público argentino, cuenta con una importante experiencia en el fútbol asiático y en selecciones nacionales.

Quién es el colaborador egipcio que acompañará a Arruabarrena en Boca durante su segundo ciclo

¿Cómo se integraría el cuerpo técnico de Arruabarrena?

El cuerpo técnico que prepara Arruabarrena también incluiría a colaboradores históricos como Diego Markic y Gustavo Roberti, dos hombres de confianza que ya lo acompañaron durante su primer ciclo en el club.

Otro de los integrantes sería Juan Gobet, quien comenzó a trabajar con el entrenador como analista de video y luego fue ganando protagonismo hasta convertirse en ayudante de campo en distintos equipos dirigidos por el Vasco.

Mientras se ultiman detalles para su regreso, todavía restan definirse algunos puestos dentro de la estructura, entre ellos el entrenador de arqueros y un segundo preparador físico. La intención sería completar el armado antes del comienzo de los trabajos en Ezeiza.

En caso de concretarse su llegada, Moktar se transformará en uno de los primeros asistentes egipcios en integrar un cuerpo técnico principal de Boca, aportando una experiencia poco habitual para el fútbol argentino y sumando una impronta internacional al nuevo ciclo de Arruabarrena.

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