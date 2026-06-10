Quién es el colaborador egipcio que acompañará a Arruabarrena en Boca durante su segundo ciclo

Mientras Boca termina de definir el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, uno de los nombres que comenzó a llamar la atención en la conformación de su posible cuerpo técnico es el de Amr Moktar, un colaborador egipcio que acompañó al "Vasco" durante gran parte de su recorrido por el fútbol de Medio Oriente.