El truco del girasol para selfies: girar lentamente frente a la pantalla hasta encontrar la luz perfecta

El ángulo de la cámara, la luz, la postura del cuerpo, la forma de disparar son algunos de los aspectos que para una toma común o autotoma deben tenerse en cuenta. En el caso de las selfies empleando una maniobra simple puede lograrse siempre una foto aceptable por lo menos: el "truco del girasol". Es la técnica más rápida para lograr que la piel y los ojos brillen en cualquier selfie, sin importar el celular.