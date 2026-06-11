Liga Tucumana: Almirante Brown mudó su localía a Monteros y festejó un triunfo clave

Resumen para apurados
- Almirante Brown venció 2-1 a Juventud Unida en Monteros por la fecha 11 de la Liga Tucumana para seguir líder de la Zona D, tras mudar su localía por el resembrado de su cancha.
- Con goles de Nickler y Distaulo en Ñuñorco, el Marino ganó un duelo clave del Apertura, en una fecha donde las lluvias obligaron a suspender varios partidos en otras zonas.
- A tres fechas de finalizar la fase regular, esta victoria encamina a Almirante Brown a la Zona Campeonato, en un torneo que entra en su etapa de definición más ajustada.
La undécima fecha del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" comenzó a definir el panorama de clasificación en las distintas zonas de la Liga Tucumana de Fútbol. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, varios equipos dieron pasos importantes rumbo a la Zona Campeonato, mientras que otros dejaron escapar puntos valiosos en la recta decisiva del certamen.
En la Zona A, Talleres ratificó su condición de candidato con una contundente victoria por 4 a 1 sobre San José. Jonás Romero y Franco Delgado fueron las grandes figuras de la tarde al convertir dos goles cada uno para un triunfo que le permitió al conjunto de Tafí Viejo mantenerse en la cima de las posiciones.
El otro resultado destacado fue la victoria de Central Norte sobre Villa Mitre por 3 a 1. El equipo visitante resolvió el encuentro durante la primera etapa gracias a las conquistas de Ignacio Cuello, Matías Prado y Joaquín Giménez. Descontó Juan Pablo Pistán. Con esos tres puntos alcanzó las 18 unidades y se metió en puestos de clasificación a la Zona Campeonato.
La fecha se completó con un entretenido empate 2 a 2 entre All Boys y Experimental. El conjunto local marcó a través de Benjamín Romero y Oscar Carrizo. Para Experimental anotaron Nahuel Vega y Luciano Carrizo. El empate le permitió al equipo visitante conservar el liderazgo compartido con Talleres, ambos con 21 puntos.
De esta manera, la tabla de la Zona A tiene a Experimental y Talleres como líderes con 21 unidades, seguidos por Central Norte con 18 y Juventud Unida con 17. Más atrás aparecen Villa Mitre con 14, San José con 8 y All Boys con 2.
Por el interzonal Almirante Brown le ganó a Juventud Unida por 2 a 1 con goles de Kevin Nickler y Alejo Distaulo en cancha de Nuñorco. El gol de Juventud Unida lo anotó Rodrigo Serrano. La decisión de jugar como local de Brown en Monteros se debe a un resembrado en el campo de juego del estadio del "Marino". Además, el sábado se jugará el Mundialito es una jornada de futbol 5 y vóley. Se juega dentro del tinglado, en las canchas techadas, destinado a jóvenes de 16, 17 y 18 años.
En tanto, San Pablo es el nuevo escolta de la zona. Los "paulistanos" derrotó con autoridad a Famaillá por 3 a 0. Los goles lo convirtieron Carlos Menseguez, Gonzalo Quintero y Andrés Ibáñez.
Además, el partido entre Santa Lucía FC y Bella Vista fue reprogramado para este jueves desde las 16 debido a las malas condiciones climáticas.
La lluvia complicó la programación
Las precipitaciones también afectaron la disputa de la Zona F. Los encuentros entre Graneros y Jorge Newbery, y Deportivo Aguilares frente a Deportivo Marapa fueron suspendidos y deberán ser reprogramados.
El único partido disputado fue el empate 1 a 1 entre Santa Ana gol de Javier Zurita y Sportivo Trinidad, José Olarte, resultado que dejó prácticamente sin cambios la parte baja de la tabla.
La actividad continuará con el encuentro este jueves desde las 16 entre San Lorenzo de Santa Ana y Deportivo Llorens, que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos.
Pese a no jugar, Graneros continúa firme en la cima con 25 puntos, seguido por Deportivo Aguilares con 19. Deportivo Llorens suma 16, Jorge Newbery tiene 15 y Deportivo Marapa acumula 14.
Zona E
Concepción FC le ganó anoche a Unión Simoca por 2 a 0. En el debut de Mario Suárez como técnico. Los goles lo marcaron Nicolás Roldán y Tomás "Pitu" Romero. De esta manera los "cuervos" son el nuevo líder de la Zona E.
La programación de la fecha seguirá este jueves con dos encuentros. Desde las 16 jugarán Alto Verde ante San Ramón y La Providencia frente a Ñuñorco. Más tarde, a las 21, Azucarera Argentina recibirá a Santa Rosa.
Por el grupo B, este jueves desde las 16 jugarán Tucumán Central con San Antonio en cancha de San José. El sábado Sportivo Guzmán con Atlético Tucumán y el domingo San Martín con Argentinos del Norte en el Complejo Natalio Mirkin. El viernes por el interzonal Amalia con Garmendia FC.
Por el Grupo C, el domingo habrá dos cotejos desde las 16: Atlético Concepción ante Cruz Alta y San Juan con Lastenia. El lunes lo harán San Lorenzo de Delfin Gallo con Unión del Norte.
La tabla encuentra a Concepción FC siendo lider con 19 y Ñuñorco junto a Unión Simoca con 18 puntos.
Posiciones
Zona A: Experimental 21; Talleres 21; Central Norte 18; Juventud Unida 17; Villa Mitre 14; San José 8 y All Boys 2.
Zona B: San Martín 18; Sportivo Guzmán 16; Sanv Antonio 13; Amalia 12; Argentinos del Norte 12; Atlético Tucumán 12 y Tucumán Central 8.
Zona C: Atlético Concepción 20; Garmendia 15; Lastenia 15; San Juan 13; Unión del Norte 12; San Lorenzo (Delfín Gallo) 9 y Cruz Alta 3.
Zona D: Almirante Brown 21. San Pablo 19; Famaillá 17; Ateneo Parroquial Alderetes 17; San Fernando 15; Bella Vista 15 y Santa Lucía FC 6.
Zona E: Concepción FC 19, Ñuñorco 18; Unión Simoca 18; Azucarera Argentina 12; San Ramón 12; La Providencia 11; Alto Verde 10 y Santa Rosa 8.
Zona F: Graneros 25; Deportivo Aguilares 19; Deportivo Llorens 16; Jorge Newbery 15; Deportivo Marapa 14; Santa Ana 9; San Lorenzo (Santa Ana) 7 y Sportivo Trinidad 7.
Fecha 12
Entre el sábado y el lunes se dará inicio esta jornada para el grupo A D E y F.