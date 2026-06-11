Liga Tucumana: Almirante Brown mudó su localía a Monteros y festejó un triunfo clave

Por el interzonal Almirante Brown le ganó a Juventud Unida por 2 a 1 con goles de Kevin Nickler y Alejo Distaulo en cancha de Nuñorco. El gol de Juventud Unida lo anotó Rodrigo Serrano. La decisión de jugar como local de Brown en Monteros se debe a un resembrado en el campo de juego del estadio del "Marino". Además, el sábado se jugará el Mundialito es una jornada de futbol 5 y vóley. Se juega dentro del tinglado, en las canchas techadas, destinado a jóvenes de 16, 17 y 18 años.