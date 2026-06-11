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Mundial 2026: fuerte debate en redes por la canción de Julieta Venegas que promueve la igualdad en el fútbol

La cantante mexicana Julieta Venegas quedó en el centro de la polémica tras el lanzamiento de “La niña futbolista”, una canción vinculada al Mundial 2026. Mientras algunos celebraron su mensaje de inclusión y igualdad de género, otros cuestionaron el estilo musical elegido para un evento deportivo de alcance mundial.

Mundial 2026: fuerte debate en redes por la canción de Julieta Venegas que promueve la igualdad en el fútbol
Mundial 2026: fuerte debate en redes por la canción de Julieta Venegas que promueve la igualdad en el fútbol
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Julieta Venegas desató debate en redes tras lanzar en México "La niña futbolista" para el Mundial 2026, un tema que promueve la igualdad de género pero divide por su estilo.
  • El tema versiona una obra de los 90 sobre superación femenina. Tras recibir críticas por su falta de ritmo festivo y mensajes de odio, se cerraron los comentarios en YouTube.
  • El caso expone la tensión entre el activismo de género y el entretenimiento deportivo. Marca un precedente sobre cómo se gestionará la inclusión en eventos masivos hacia el futuro.
Resumen generado con IA

La cantante mexicana Julieta Venegas quedó en el centro de un intenso debate en las redes sociales tras el lanzamiento de "La niña futbolista", una canción vinculada a las actividades culturales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema, interpretado junto a un coro de mujeres, despertó opiniones divididas entre quienes destacaron su mensaje de inclusión y quienes cuestionaron su estilo musical para un evento deportivo de alcance global.

La propuesta fue presentada con el objetivo de promover la igualdad de género en el deporte y visibilizar las barreras que enfrentan muchas niñas y mujeres que desean desarrollarse en disciplinas históricamente asociadas al ámbito masculino.

Una canción con mensaje social

"La niña futbolista" no es una composición inédita. Se trata de una nueva versión de un tema que fue popularizado a finales de la década de 1990 por la agrupación infantil mexicana Patita de Perro.

La letra relata la historia de una niña apasionada por el fútbol que debe enfrentar prejuicios y comentarios que buscan limitar sus aspiraciones por el simple hecho de ser mujer. A través de este relato, la canción intenta transmitir un mensaje de superación, igualdad de oportunidades y empoderamiento femenino.

Según explicó Venegas antes del lanzamiento, la intención principal de la obra fue inspirar a niñas, adolescentes y mujeres adultas a perseguir sus sueños sin dejarse condicionar por los obstáculos o estereotipos impuestos por terceros.

Reacciones divididas en redes sociales

Pese a la intención inclusiva del proyecto, la recepción en redes sociales fue dispar. Mientras numerosos usuarios celebraron el mensaje de la canción y valoraron que se impulse una mayor participación femenina en el deporte, otros cuestionaron aspectos artísticos de la propuesta.

Entre las críticas más frecuentes aparecieron comentarios relacionados con la falta de un ritmo más festivo o enérgico, característico de muchas canciones asociadas a grandes competencias deportivas internacionales. También hubo cuestionamientos por el contexto de su presentación, ya que el tema fue difundido durante una conferencia oficial del Gobierno de México.

Las opiniones encontradas rápidamente convirtieron a la canción en tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde se multiplicaron los debates, memes y publicaciones relacionadas con el lanzamiento.

Cerraron los comentarios en YouTube

La controversia alcanzó tal magnitud que los administradores de los canales oficiales donde se publicó el videoclip decidieron desactivar la sección de comentarios en YouTube.

La medida fue adoptada luego de la aparición de numerosos mensajes ofensivos y ataques dirigidos tanto a la artista como al proyecto musical, con el objetivo de frenar la propagación de discursos de odio y evitar nuevas agresiones en el espacio digital.


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