Mundial 2026: fuerte debate en redes por la canción de Julieta Venegas que promueve la igualdad en el fútbol

La cantante mexicana Julieta Venegas quedó en el centro de un intenso debate en las redes sociales tras el lanzamiento de "La niña futbolista", una canción vinculada a las actividades culturales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema, interpretado junto a un coro de mujeres, despertó opiniones divididas entre quienes destacaron su mensaje de inclusión y quienes cuestionaron su estilo musical para un evento deportivo de alcance global.