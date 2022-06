Julieta Venegas y el show de la sencillez

- Fue antes de la pandemia y surgió porque yo estaba buscando hacer otras cosas diferentes que no fueran hacer otro disco. Me crucé con ese texto de Santiago Loza, el escritor cordobés; me gustó mucho, y le escribí. Yo no estaba pensando actuar, y él me empujó en ese camino. Fue un trabajo muy lindo; le dimos su tiempo para que se desarrollara; estuve como un año ensayando, la estrenamos, la llevamos a Festival Internacional Santiago a Mil, en Chile. Teníamos la intención de llevarla a más países, pero se vino la pandemia y ahí quedó. Para mí fue toda una experiencia, además yo no tenía planeado actuar. Fue como decir por qué no y era probemos a ver qué pasa, si la cosa no va, no va. De hecho ensayamos sin fecha de estreno. Fue una linda experiencia, me solté mucho con la actuación.