OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El reino del revés
Hace 1 Hs

“Me dijeron que en el Reino del Revés  / Nada el pájaro y vuela el pez / Que los gatos no hacen miau y dicen yes / Porque estudian mucho inglés”, es una de las joyas escritas por la inolvidable María Elena Walsh y que se parece mucho, mucho a la realidad que viven quienes habitan nuestra provincia. Al menos en lo que a la economía se refiere. Mientras la nación hace saber que baja la inflación, según la medición del INDEC, y se sitúa en el 2,1% que es el tope de la actualización de los salarios que se fijan por este índice no ocurre lo mismo con los aumentos y ajustes en servicios ya que estamos habituados a que en el mejor de los casos sean “sólo” del doble o del triple. Y que se disparan aún más si tomamos como referencia al transporte público de pasajeros donde parece que los empresarios, gente sufrida si los hay, exigen aumentos muy por encima de lo que pueden soportar los escuálidos bolsillos de los pasajeros pletóricos de pelusas y de migas. Otro tanto ocurre con quienes se quejan porque cayeron las ventas y anticipan un final apocalíptico para sus negocios. Se quejan pero no toman la determinación de dar un corte definitivo a sus pesares invirtiendo “lo poco que les queda” de su patrimonio en otros negocios mucho más rentables. ¿Sabrán que los asalariados y ni hablar de los jubilados deben optar por alimentarse, pagar servicios y medicamentos porque el dinero les alcanza sólo unos diez días y no pueden quejarse a nadie? Y parece que no.

Jorge C. Alvarez

jorgeal55@protonmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos
1

Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos

Un mecánico argentino, un corcho y una idea que terminó en salas de parto de Europa
2

Un mecánico argentino, un corcho y una idea que terminó en salas de parto de Europa

Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa
3

Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa

El Indio Solari me salvó: el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos
4

"El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos

Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV
5

Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV

Ranking notas premium
Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
1

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado
2

Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado

La sugerente frase del Pulguita Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol
3

La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a rever su horizonte para la obra pública
4

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública"

San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club
5

San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club

Más Noticias
Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV

Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV

Reunión de trabajo en el gabinete de Chahla: buscan facilitarle la vida a los vecinos

Reunión de trabajo en el gabinete de Chahla: buscan facilitarle la vida a los vecinos

Sebastián La Rosa: “Nadie quiere llegar a los 100 años postrado en una cama”

Sebastián La Rosa: “Nadie quiere llegar a los 100 años postrado en una cama”

La radicalización del peronismo jaldista

La radicalización del peronismo jaldista

Vuelve Enseñame Tucumán: el concurso que invita a los estudiantes a descubrir la historia y la identidad de la provincia

Vuelve Enseñame Tucumán: el concurso que invita a los estudiantes a descubrir la historia y la identidad de la provincia

La Legislatura homenajea a Honoria Zelaya de Nader, en el Día del Escritor

La Legislatura homenajea a Honoria Zelaya de Nader, en el Día del Escritor

Steven Spielberg vuelve a tomar contacto con los extraterrestres en su nueva película

Steven Spielberg vuelve a tomar contacto con los extraterrestres en su nueva película

Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV

Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV

Comentarios