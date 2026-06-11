Cartas de lectores: Docente de antes, docente actual

En LA GACETA del 10/ 6/ 2026 sale una nota resaltando la actividad del docente Diego Bazán. No comparto con la modificaciones a su programa del espacio curricular que desarrolla, y muchos estudiosos docentes se reunieron en pos de un programa de cada espacio con articulación horizontal con los otros espacios y vertical con la carrera que ese alumno eligió para que cada docente planifique en función de su grupo de alumno de acuerdo al espacio tiempo que dispone, los alumnos del secundario no salen con la preparación necesaria para afrontar con éxito una carrera profesional en cualquier universidad del país.