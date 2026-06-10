Grave agresión en Leales: suspendieron el partido entre San Fernando y Ateneo, y un futbolista terminó internado

Resumen para apurados
- El partido entre San Fernando y Ateneo en Leales se suspendió este fin de semana tras una gresca en el entretiempo que dejó al futbolista Agustín Fernández internado.
- La pelea ocurrió en un túnel oscuro hacia los vestuarios durante el entretiempo. Fernández, delantero de Ateneo, sufrió golpes en la cabeza y fue trasladado a un hospital.
- El Tribunal de Disciplina definirá sanciones y el futuro del juego según informes arbitrales, mientras el hecho reaviva el debate sobre la seguridad en el fútbol tucumano.
Un grave episodio de violencia empañó la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol. El encuentro entre San Fernando y Ateneo Parroquial fue suspendido al finalizar el primer tiempo luego de una agresión ocurrida en el túnel de acceso a los vestuarios, donde uno de los futbolistas debió ser trasladado a un sanatorio de la capital tucumana.
De acuerdo con el informe oficial, el incidente se produjo cuando ambos planteles se dirigían al descanso por un sector de escasa iluminación. Allí se desató una pelea que involucró a personas vinculadas al partido y que obligó a la inmediata suspensión del encuentro.
El jugador más afectado fue Agustín Fernández, delantero de Ateneo Parroquial, quien recibió una patada en la zona de la sien, cerca del ojo izquierdo, y otro golpe en la nuca. Tras ser asistido en el lugar, fue derivado a un centro médico para permanecer en observación y someterse a distintos estudios.
Según los primeros reportes, otros futbolistas también sufrieron lesiones durante los incidentes, aunque la principal preocupación está puesta en la evolución de Fernández.
Ahora, el futuro del encuentro quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Tucumana de Fútbol. Para ello serán determinantes el informe elaborado por la terna arbitral encabezada por Pablo Pereyra y el reporte presentado por el veedor del partido, documentos que permitirán reconstruir lo sucedido, establecer responsabilidades y definir si corresponde aplicar sanciones o reprogramar el tiempo restante del encuentro.
Mientras tanto, la preocupación pasa por el estado de salud de Fernández y por un nuevo episodio de violencia que vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en el fútbol tucumano.