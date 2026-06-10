Grave agresión en Leales: suspendieron el partido entre San Fernando y Ateneo, y un futbolista terminó internado

Un grave episodio de violencia empañó la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol. El encuentro entre San Fernando y Ateneo Parroquial fue suspendido al finalizar el primer tiempo luego de una agresión ocurrida en el túnel de acceso a los vestuarios, donde uno de los futbolistas debió ser trasladado a un sanatorio de la capital tucumana.