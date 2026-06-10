Horacio Rodríguez Larreta fue padre nuevamente: nació Justo, su primer hijo junto a Milagros Maylin

Resumen para apurados
- El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su esposa Milagros Maylin fueron padres de Justo, su primer hijo en común, nacido este miércoles en Buenos Aires.
- La pareja se casó tras conocerse trabajando en el gobierno porteño. Justo es el tercer hijo del político, quien ya tiene dos hijas de su matrimonio anterior con Bárbara Diez.
- El nacimiento consolida la integración de la nueva familia ensamblada, un anhelo expresado por Maylin, quien se alejó de la gestión pública para acompañar la carrera de Larreta.
El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su esposa, Milagros Maylin, fueron padres de Justo, su primer hijo en común. El bebé nació este miércoles y se convirtió en el tercer hijo del legislador, que ya era padre de Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016, fruto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez.
La llegada del bebé se produce más de un año y medio después del casamiento de Rodríguez Larreta y Maylin, celebrado en noviembre de 2024. La pareja había oficializado públicamente su relación en 2022, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño confirmó el vínculo durante una entrevista y aseguró que estaba “muy feliz”.
En una entrevista concedida en 2024, Maylin había hablado sobre su deseo de formar una familia junto al dirigente político. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él”, afirmó en aquella oportunidad.
La ex funcionaria también se refirió al vínculo que construyó con las hijas de Rodríguez Larreta y al proceso de integración familiar. “Armar una nueva pareja no siempre es fácil; sin embargo, no tuve dificultad. Si bien ya estábamos de novios, a ellas las conocí recién en 2023. Respetar los tiempos fue lo correcto. Las chicas son lo más importante que tiene Horacio”, señaló.
En la misma conversación, destacó la relación cotidiana que el ex jefe de Gobierno mantiene con Paloma y Serena. “Mi deseo era integrar, unir, sumar; me importaba que ellas estuvieran cómodas. Son espectaculares y las quiero muchísimo”, sostuvo, consignó La Nación.
La historia de amor entre Rodríguez Larreta y Maylin comenzó en el ámbito laboral. Ambos coincidieron durante la gestión porteña y, según contaron, el vínculo se fue fortaleciendo a través de largas conversaciones telefónicas. Durante 2020 y 2021 compartieron espacios de trabajo vinculados a la Secretaría de Tercera Edad y, con el tiempo, la relación trascendió lo profesional.
Tras dejar la función pública en 2022, Maylin acompañó desde afuera la actividad política de Rodríguez Larreta, incluida su campaña presidencial. Dos años después, la pareja celebró su boda en una ceremonia con un fuerte componente religioso. El casamiento civil coincidió con el Día de la Medalla Milagrosa, una fecha especialmente significativa para Maylin por su devoción a la Virgen.