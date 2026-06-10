Horacio Rodríguez Larreta fue padre nuevamente: nació Justo, su primer hijo junto a Milagros Maylin

La ex funcionaria también se refirió al vínculo que construyó con las hijas de Rodríguez Larreta y al proceso de integración familiar. “Armar una nueva pareja no siempre es fácil; sin embargo, no tuve dificultad. Si bien ya estábamos de novios, a ellas las conocí recién en 2023. Respetar los tiempos fue lo correcto. Las chicas son lo más importante que tiene Horacio”, señaló.