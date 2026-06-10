¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de junio en Tucumán?

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el viento soplará desde el sector sur y sudeste durante las primeras horas, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 18°C. Además, la humedad se mantendrá alta, cercana al 91%, favoreciendo una sensación de ambiente fresco y húmedo durante toda la jornada.