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¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de junio en Tucumán?

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

CON PARAGUAS. Las lluvias serán débiles por la mañana y podrían regresar con la caída de la tarde.
CON PARAGUAS. Las lluvias serán débiles por la mañana y podrían regresar con la caída de la tarde. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 11 de junio lluvias y alta humedad en Tucumán, con temperaturas de entre 12°C y 18°C.
  • La jornada estará marcada por lluvias fuertes en la madrugada, lloviznas aisladas por la tarde, vientos del sector sur y una humedad que alcanzará el 91%.
  • Se prevé que la inestabilidad climática continúe durante los próximos días en la provincia, con temperaturas mínimas de 9°C y máximas que no superarán los 19°C.
Resumen generado con IA

Los tucumanos deberán prepararse para una jornada marcada por la humedad y las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 11 de junio se presentará con cielo cubierto, lluvias de variada intensidad y temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 18°C en San Miguel de Tucumán.

El pronóstico del clima

Según el organismo, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán elevadas durante gran parte del día. Durante la madrugada se esperan lluvias fuertes, mientras que por la mañana continuarán las precipitaciones. Para la tarde se pronostican lluvias aisladas y hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con baja probabilidad de nuevas lluvias.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el viento soplará desde el sector sur y sudeste durante las primeras horas, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 18°C. Además, la humedad se mantendrá alta, cercana al 91%, favoreciendo una sensación de ambiente fresco y húmedo durante toda la jornada.

El pronóstico extendido indica que las condiciones inestables podrían continuar en los próximos días, con temperaturas mínimas que rondarán entre los 9°C y los 12°C y máximas que no superarían los 19°C en la provincia.

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