Una empresa de electrodomésticos frenará su producción por la caída del consumo: más de 1.000 empleos en vilo

La crisis que golpea al sector de los electrodomésticos y la electrónica en Argentina sumó un nuevo capítulo. La firma BGH, uno de los principales fabricantes de tecnología y electrodomésticos del país, negocia con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande un freno temporal de su producción durante julio, una decisión que afectará a más de 1.000 trabajadores.