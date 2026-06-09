Perú en vilo: Roberto Sánchez mantiene una mínima ventaja y comienza el recuento de votos

El conteo de votos en Perú entró en su etapa más crítica. Con el 95,68% de las actas procesadas por la ONPE, el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sostiene una ventaja de apenas 0,148 puntos porcentuales sobre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular). En términos reales, la diferencia es de tan solo 26.344 sufragios, un escenario de "empate técnico" que mantiene al país en vilo.