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Qué hacer con los chicos en las vacaciones de invierno en Yerba Buena: talleres, cine y juegos gratis

El formulario de inscripción para las actividades ya está habilitado. El mix de propuestas es variadísimo.

Qué hacer con los chicos en las vacaciones de invierno en Yerba Buena: talleres, cine y juegos gratis
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Yerba Buena lanzó en julio un programa gratuito de talleres, cine y deportes para que niños y adolescentes aprendan y jueguen en las vacaciones de invierno.
  • Diseñada por la Dirección de Educación, la propuesta se desarrollará en tres sedes municipales e incluye apoyo escolar, arte y tecnología con inscripción previa online.
  • Con el lema “Vacaciones a Pura Diversión”, la iniciativa busca fomentar la integración social y el desarrollo de habilidades lúdicas y artísticas fuera de las aulas.
Resumen generado con IA

Las vacaciones de invierno constituyen, sí un tiempo de descanso y recreación fundamental. Pero hábilmente la Dirección de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena diseñó un programa de actividades para que la época de ocio también sea de aprendizaje. 

La filosofía adoptada es que para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes el acompañamiento escolar con propuestas lúdicas, deportivas, culturales, tecnológicas y artísticas es fundamental. Eso es lo las autoridades yerbabuenenses esperan lograr en las vacaciones, promoviendo la participación, la integración y el aprendizaje a través del juego.

Bajo el lema “Vacaciones a Pura Diversión”, se busca generar espacios de encuentro donde cada participante pueda disfrutar, expresarse, descubrir nuevas habilidades y compartir momentos significativos con sus pares.

Para sumarse a la propuesta hay que ingresar a este link

Cronograma
Sede Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami , ubicado en Saavedra Lamas y Presidente Perón
Horario: 9 a 12
● Sábado 11 /07
● Sábado 18 /07
● Sábado 25 /07

Sede Punto Digital San José: Esquina Calle Maipú y Calle Alberdi
Horario: 9 a 12
● Sábado 11 /07
● Sábado 18 /07
● Sábado 25 /07

Sede SOS La Cañada
B° La Esperanzas-La Cañada (detrás de la Escuela Provincia de Misiones)
Horario: 15 a 18
● Lunes 13 /07
● Miércoles 15 /07
● Lunes 20/07
● Miércoles 22/07

Las actividades

Talleres de arte y creatividad.
Juegos y actividades deportivas.
Cine y encuentros recreativos.
Espacios de apoyo escolar.
Tecnología y actividades lúdicas.
Cuentos, lecturas y expresión creativa.

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