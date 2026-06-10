Argentina vs Argelia, Austria y Jordania: fechas, horarios y sedes del Grupo J en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección Argentina jugará contra Argelia, Austria y Jordania en junio de 2026 en Kansas City y Dallas por el Grupo J del Mundial.
- Los encuentros se disputarán en horarios del prime time sudamericano, iniciando el 16 de junio, bajo el nuevo formato del torneo que clasifica a 48 selecciones.
- El desempeño en el grupo definirá un posible cruce clave ante España o Uruguay en dieciseisavos, perfilando el camino hacia la final del 19 de julio en Nueva York.
La Selección Argentina tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni disputará sus tres partidos en junio, todos con horarios cercanos al prime time sudamericano, una diferencia sustancial respecto a Qatar 2022, donde varios encuentros se jugaron en horario matutino para el público local.
El debut será el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia, en el estadio de Kansas City. La segunda presentación llegará el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria, en el AT&T Stadium de Dallas. El cierre del Grupo J se disputará el sábado 27 de junio a las 23 contra Jordania, nuevamente en Dallas.
El nuevo formato y lo que viene después
El Mundial 2026 estrena una fase de grupos con 48 selecciones. Clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros. En esa instancia, el Grupo J cruzará con el Grupo H, zona que encabeza España e integran Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si la "Scaloneta" termina primera del Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H y su sede podría ser Miami. Si finaliza segunda, el rival será el ganador de esa zona y el partido se jugaría en Los Ángeles. Ambos escenarios abren la posibilidad concreta de un duelo temprano ante España o Uruguay.
Las instancias de octavos, cuartos y semifinales se distribuirán en distintas sedes estadounidenses, con variaciones horarias según el recorrido. La final está programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en horario vespertino para la Argentina.