Cuándo es el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para debutar ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Mundial 2026, iniciando la defensa del título.
- Con la lista de 26 confirmada, el DT mantiene la base de Qatar 2022, aunque evalúa dudas en el mediocampo y la delantera, donde Julián Álvarez corre con ventaja sobre Lautaro.
- Este debut marcará el inicio del camino argentino para revalidar su corona y servirá para consolidar el recambio generacional que Scaloni busca ensamblar con los históricos.
El Mundial 2026 está a la vueta de a esquina y a Selección argentina se prepara para el debut en la Copa de Mundo ante Argelia. El encuentro se disputará el martes 16 de junio a las 22 en Kansas City y marcará el inicio de la defensa del título conseguido por los dirigidos por Lionel Scaloni en Qatar 2022.
La "Scaloneta" tiene rivales, fechas y sedes confirmadas para la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, Austria y Jordania son las otras selecciones que acompañan al campeón defensor en el Grupo J.
El segundo compromiso llegará el lunes 22 de junio frente a Austria, a las 14, en el Dallas Stadium, sede donde también cerrará la fase inicial el sábado 27 de junio ante Jordania, con inicio a las 23.
Dónde ver los partidos
Para seguir al equipo conducido por Lionel Scaloni habrá múltiples opciones. DSports contará con los derechos de todos los encuentros del torneo y sus señales estarán disponibles a través de Flow. TyC Sports, Telefé y la TV Pública transmitirán determinados partidos en señal abierta y de cable.
En cuanto a las plataformas digitales, Paramount+ ofrecerá los 104 partidos del certamen, mientras que Disney+ transmitirá 30 encuentros con la participación de figuras como Marcelo Gallardo y Carlos Tevez en su equipo de columnistas.
El posible 11 de Argentina ante Argelia
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.