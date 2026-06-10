Mundial 2026

Cuándo es el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Scaloni se prepara para defender el título logrado en Qatar 2022.

TODOS JUNTOS. La Selección argentina debutará ante Argelia. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
TODOS JUNTOS. La Selección argentina debutará ante Argelia. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para debutar ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Mundial 2026, iniciando la defensa del título.
  • Con la lista de 26 confirmada, el DT mantiene la base de Qatar 2022, aunque evalúa dudas en el mediocampo y la delantera, donde Julián Álvarez corre con ventaja sobre Lautaro.
  • Este debut marcará el inicio del camino argentino para revalidar su corona y servirá para consolidar el recambio generacional que Scaloni busca ensamblar con los históricos.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 está a la vueta de a esquina y a Selección argentina se prepara para el debut en la Copa de Mundo ante Argelia. El encuentro se disputará el martes 16 de junio a las 22 en Kansas City y marcará el inicio de la defensa del título conseguido por los dirigidos por Lionel Scaloni en Qatar 2022.

La "Scaloneta" tiene rivales, fechas y sedes confirmadas para la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, Austria y Jordania son las otras selecciones que acompañan al campeón defensor en el Grupo J.

El segundo compromiso llegará el lunes 22 de junio frente a Austria, a las 14, en el Dallas Stadium, sede donde también cerrará la fase inicial el sábado 27 de junio ante Jordania, con inicio a las 23.

Dónde ver los partidos

Para seguir al equipo conducido por Lionel Scaloni habrá múltiples opciones. DSports contará con los derechos de todos los encuentros del torneo y sus señales estarán disponibles a través de Flow. TyC Sports, Telefé y la TV Pública transmitirán determinados partidos en señal abierta y de cable.

En cuanto a las plataformas digitales, Paramount+ ofrecerá los 104 partidos del certamen, mientras que Disney+ transmitirá 30 encuentros con la participación de figuras como Marcelo Gallardo y Carlos Tevez en su equipo de columnistas.

El posible 11 de Argentina ante Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolArgeliaJulián ÁlvarezLeandro ParedesNicolás OtamendiRodrigo De PaulLionel Scaloni
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