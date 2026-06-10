Transporte público: sin soluciones de fondo

El sistema de transporte plúblico transita un nuevo período de debate tarifario e institucional que replica dinámicas observadas de manera sostenida durante la última década. La coyuntura actual expone variables económicas e institucionales conocidas: solicitudes empresariales de incrementos significativos, demoras parlamentarias en la toma de decisiones y una baja calidad en la prestación del servicio que afecta directamente al usuario.
Para comprender el estado actual del servicio es necesario revisar los antecedentes inmediatos de un conflicto estructural. La dinámica de paros, suspensiones de personal, conciliaciones obligatorias y posteriores transferencias de fondos públicos para destrabar medidas de fuerza no constituye un fenómeno novedoso en Tucumán. Durante el período comprendido entre 2019 y 2023, el esquema de financiamiento del transporte dependió fuertemente del Fondo Compensador Nacional y de aportes provinciales crecientes. A pesar del incremento nominal de estos subsidios, el sistema evidenció pérdidas constantes de usuarios y un progresivo deterioro de la flota. Las interrupciones del servicio por demoras en el pago de salarios a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fueron recurrentes, consolidando un método de resolución basado en giros de emergencia del Poder Ejecutivo para restablecer las prestaciones.
Esta situación derivó en la reconfiguración observada entre 2024 y 2025. La eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno nacional a comienzos de 2024 alteró la estructura de ingresos, obligando a la provincia y al municipio capitalino a asumir una mayor carga financiera para sostener las operaciones y evitar la parálisis total. Sin embargo, la inyección de recursos no se tradujo en una modernización del sector.
El eje de la discusión actual excede el porcentaje de incremento tarifario propuesto. El problema central radica en que las subas autorizadas históricamente han funcionado como paliativos fiscales de corto plazo, sin exigir como contrapartida un plan de inversiones acreditable o una reingeniería del servicio. Los usuarios del Gran San Miguel de Tucumán abonan tarifas que no se condicen con las condiciones de viaje observables: frecuencias irregulares, deficiencias en las unidades, interrupciones en el horario nocturno y falta de conectividad eficiente en los sectores periféricos. El Estado provincial ha aplicado estrategias de contención -articuladas bajo pautas de mediación permanente entre la patronal y el gremio- que logran postergar los conflictos laborales pero no modifican las variables de fondo del sistema. La falta de iniciativas legislativas para avanzar hacia un modelo integral -que evalúe opciones como la licitación pública total de líneas, el pago por kilómetro recorrido o una reforma metropolitana de trazas- perpetúa la vigencia del modelo actual. Mientras persista la resistencia a asumir los costos políticos e institucionales de una reforma profunda, el transporte continuará bajo un régimen de parches, donde la previsibilidad y la calidad del servicio seguirán postergadas.