Transporte público: sin soluciones de fondo

El eje de la discusión actual excede el porcentaje de incremento tarifario propuesto. El problema central radica en que las subas autorizadas históricamente han funcionado como paliativos fiscales de corto plazo, sin exigir como contrapartida un plan de inversiones acreditable o una reingeniería del servicio. Los usuarios del Gran San Miguel de Tucumán abonan tarifas que no se condicen con las condiciones de viaje observables: frecuencias irregulares, deficiencias en las unidades, interrupciones en el horario nocturno y falta de conectividad eficiente en los sectores periféricos. El Estado provincial ha aplicado estrategias de contención -articuladas bajo pautas de mediación permanente entre la patronal y el gremio- que logran postergar los conflictos laborales pero no modifican las variables de fondo del sistema. La falta de iniciativas legislativas para avanzar hacia un modelo integral -que evalúe opciones como la licitación pública total de líneas, el pago por kilómetro recorrido o una reforma metropolitana de trazas- perpetúa la vigencia del modelo actual. Mientras persista la resistencia a asumir los costos políticos e institucionales de una reforma profunda, el transporte continuará bajo un régimen de parches, donde la previsibilidad y la calidad del servicio seguirán postergadas.