Salió a andar en bicicleta en Bariloche, se cayó, se golpeó la cabeza y murió

Resumen para apurados
- El ciclista Adrián Ignacio Arano, de 50 años, falleció este domingo tras caer de su bicicleta y golpearse la cabeza en el cerro Goye, Bariloche, mientras recorría un sendero.
- Arano, un asesor financiero residente en Bariloche, cayó en una zona con estructuras de madera. Los rescatistas intentaron reanimarlo por 40 minutos sin éxito.
- El deceso causó gran dolor en la comunidad deportiva local. Tras el hecho, la fiscalía investiga el caso y las autoridades pidieron extremar precauciones en los senderos.
Un trágico accidente conmocionó este domingo a San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Un hombre murió luego de sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por un sendero del cerro Goye, en la zona de la picada que conduce a Laguna Negra.
El hecho ocurrió poco después de las 13, según informó el Diario Río Negro. La víctima fue identificada como Adrián Ignacio Arano, quien realizaba un recorrido en un sector del sendero que cuenta con estructuras de madera cuando perdió el control y cayó, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.
Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia. Participaron integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino, efectivos de la Comisaría 55°, bomberos voluntarios y personal de Criminalística.
Los rescatistas le practicaron maniobras de reanimación durante unos 40 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Hasta el momento, las fuentes judiciales indicaron que no se detectaron indicios de intervención de terceros en el hecho.
Quién era Adrián Ignacio Arano
La noticia generó un fuerte impacto en Bariloche al conocerse la identidad de la víctima. Adrián Ignacio Arano, de aproximadamente 50 años, trabajaba como asesor financiero.
Aunque era oriundo de Buenos Aires, residía desde hacía varios años en la ciudad rionegrina, donde había construido vínculos en distintos ámbitos, especialmente en el deportivo.
La confirmación de su identidad comenzó a circular a través de mensajes publicados en redes sociales, donde amigos y conocidos expresaron su dolor por la muerte.
Desde el club deportivo en el que participaba difundieron un comunicado para despedirlo. “Nuestro club lamenta con un profundo dolor el fallecimiento de Arano Adrián. Un jugador de muchos años dentro de nuestra institución, quienes tuvimos la oportunidad de verle jugar y celebrar los triunfos con Chicago, lo recordaremos. Acompañamos a familiares, amigos y a nuestros Toros del Club que compartieron estos años de fútbol con él. Que en paz descanses, Adrián”, expresaron.
Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución antes de realizar recorridos en bicicleta por los cerros de Bariloche y advirtieron sobre la existencia de sectores complejos que pueden representar un riesgo mayor para personas sin experiencia o que no conocen el terreno.