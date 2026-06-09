Salió a andar en bicicleta en Bariloche, se cayó, se golpeó la cabeza y murió

Desde el club deportivo en el que participaba difundieron un comunicado para despedirlo. “Nuestro club lamenta con un profundo dolor el fallecimiento de Arano Adrián. Un jugador de muchos años dentro de nuestra institución, quienes tuvimos la oportunidad de verle jugar y celebrar los triunfos con Chicago, lo recordaremos. Acompañamos a familiares, amigos y a nuestros Toros del Club que compartieron estos años de fútbol con él. Que en paz descanses, Adrián”, expresaron.