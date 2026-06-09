Las cadenas de electrodomésticos enfrentan una mora histórica y crece la preocupación

Las principales cadenas de venta de electrodomésticos de Argentina atraviesan una situación delicada debido al fuerte aumento de la morosidad en los créditos otorgados a sus clientes. Según datos del Banco Central (BCRA), el nivel de incumplimiento en las financiaciones para la compra de artículos para el hogar alcanzó el 48,2% en abril, más del triple que un año atrás, cuando se ubicaba en 14,8%.