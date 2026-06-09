Las cadenas de electrodomésticos enfrentan una mora histórica y crece la preocupación
El deterioro del consumo y las altas tasas de financiamiento dispararon los incumplimientos en las principales cadenas de electrodomésticos. El sector advierte sobre una situación crítica para el crédito no bancario.
Resumen para apurados
- Las cadenas de electrodomésticos en Argentina enfrentan una morosidad histórica superior al 50% en sus créditos por el desplome del consumo y las altas tasas de interés.
- Según el Banco Central, el incumplimiento trepó al 48,2% impulsado por costos de financiación de hasta 305% anual, afectando a firmas como Coppel, Cetrogar y Frávega.
- Este escenario de alta morosidad compromete el sistema de crédito propio de las empresas, clave para su negocio, y amenaza con profundizar la caída del consumo minorista.
Las principales cadenas de venta de electrodomésticos de Argentina atraviesan una situación delicada debido al fuerte aumento de la morosidad en los créditos otorgados a sus clientes. Según datos del Banco Central (BCRA), el nivel de incumplimiento en las financiaciones para la compra de artículos para el hogar alcanzó el 48,2% en abril, más del triple que un año atrás, cuando se ubicaba en 14,8%.
El fenómeno golpea especialmente a empresas como Frávega, Cetrogar, On City, Musimundo y Coppel, que registran índices de mora superiores al 50% y enfrentan crecientes dificultades para sostener sus esquemas de financiamiento.
Ranking de morosidad en las cadenas de electrodomésticos
De acuerdo con los registros oficiales del Banco Central, las cadenas más afectadas por el incumplimiento de pagos son:
Coppel: 60,6% de morosidad.
Cetrogar: 53,7%.
Frávega: 53,5%.
On City: 52,2%.
Carsa (Musimundo): 51,2%.
Las cifras reflejan un deterioro acelerado de la capacidad de pago de los consumidores y muestran niveles comparables a los observados durante los momentos más críticos de la pandemia.
Tasas de interés que agravan el problema
Uno de los factores que explica el crecimiento de la mora es el elevado costo del financiamiento ofrecido por estas compañías.
Actualmente, los planes de financiación para la compra de electrodomésticos presentan costos financieros totales (CFT) que oscilan entre el 243% y el 305% anual. En algunos casos, los préstamos personales comercializados por estas firmas alcanzan costos superiores al 1.000% anual.
Este escenario se agravó a partir de la segunda mitad de 2025, cuando el aumento de las tasas de interés comenzó a encarecer significativamente las cuotas que afrontan los consumidores.
El consumo bajo presión
La suba de la morosidad coincide con un contexto de desaceleración económica, pérdida del poder adquisitivo y caída del consumo.
Mientras la mora de los préstamos familiares dentro del sistema bancario se ubicó en torno al 12% durante abril, el nivel de incumplimiento en las cadenas de electrodomésticos prácticamente cuadruplicó esa cifra.
El fenómeno afecta a unas 585 entidades no financieras, entre las que se encuentran comercios, fintech, cooperativas y mutuales, que actualmente financian a más de 12 millones de personas en todo el país.
Qué advierte el Banco Central
El Banco Central viene siguiendo de cerca la evolución de los créditos otorgados fuera del sistema bancario tradicional. Los datos muestran que los deudores que operan exclusivamente con empresas no financieras presentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Según el informe oficial, la irregularidad alcanza al 36,1% entre quienes mantienen deudas únicamente con comercios y fintech, mientras que desciende al 23,7% entre aquellos que también tienen financiamiento bancario.
Para los especialistas, esta diferencia evidencia que gran parte de las empresas de crédito no bancario está concentrando su actividad en segmentos de mayor riesgo, afectados por el deterioro de los ingresos y el sobreendeudamiento.
Un desafío para el negocio del retail
El fuerte incremento de la morosidad plantea un desafío para las cadenas de electrodomésticos, cuyo modelo comercial depende en gran medida de las ventas financiadas.
Con tasas elevadas, consumidores con menor capacidad de pago y niveles de incumplimiento que superan el 50%, el sector enfrenta un escenario complejo que amenaza con profundizar la retracción del consumo y poner presión sobre la sostenibilidad de los esquemas de crédito propios que durante años impulsaron las ventas.