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La Legislatura homenajea a Honoria Zelaya de Nader, en el Día del Escritor

La escritora tucumana será reconocida hoy, a las 10 en el Salón de la Memoria.

ESCRITORA. “Baby”, referente de la literatura infantil y juvenil.
ESCRITORA. “Baby”, referente de la literatura infantil y juvenil.
Hace 6 Hs

En homenaje al Día del Escritor, que se celebra cada 13 de junio, la Legislatura Provincial distinguirá hoy a la escritora tucumana Honoria Zelaya de Nader. El acto se realizará a las 10, en el Salón de la Memoria, ubicado en el tercer piso del edificio legislativo.

La iniciativa pertenece al legislador José Nicolás Seleme y busca reconocer la extensa trayectoria de Zelaya como escritora, docente, investigadora y promotora de la cultura. Nacida en Tucumán, “Baby”, como la llaman sus amigos, construyó una obra vinculada a la literatura infantil, la poesía, la ficción y la investigación literaria.

Zelaya de Nader es doctora en Letras, docente, escritora y miembro de número de la Academia Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. A lo largo de su carrera publicó cientos de cuentos infantiles y trabajos de investigación reunidos en diversos libros.

Obras recientes y una producción amplia

Entre sus obras más recientes se encuentra “El Niño Borges”, que fue presentado en la última edición de la Feria del Libro en Buenos Aires. También publicó “Juanito, el hacedor de fuentes”, una novela histórica sobre Juan B. Terán, y “Era un niño como cualquiera. El Papa Francisco”, un relato histórico.

Su producción también incluye “La Literatura Infantil Juvenil en el diario La Gaceta 1912-2022”, publicada en dos tomos. En esa obra, la autora aborda más de un siglo de presencia de la literatura infantil y juvenil en las páginas del diario.

Además, Zelaya de Nader es autora de libros de poesía como “En la hamaca tucumana” y “Ciudad de concilios”, y de obras de ficción como “Un huevo es una sorpresa” y “El Niño Dios vendrá esta noche”, entre muchos otros títulos.

Trayectoria y cultura tucumana

El reconocimiento legislativo se enmarca en las actividades por el Día del Escritor y pone en valor el aporte de una autora que dedicó gran parte de su vida a la creación literaria, la enseñanza y la difusión de la cultura. Con una obra extensa y diversa, Baby se consolidó como una referente de la literatura infantil y juvenil, pero también como una investigadora atenta a la memoria cultural de Tucumán. Su homenaje en la Legislatura será, además, una forma de destacar el lugar de los escritores en la construcción de identidad y memoria.

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