La Legislatura homenajea a Honoria Zelaya de Nader, en el Día del Escritor

Trayectoria y cultura tucumana

El reconocimiento legislativo se enmarca en las actividades por el Día del Escritor y pone en valor el aporte de una autora que dedicó gran parte de su vida a la creación literaria, la enseñanza y la difusión de la cultura. Con una obra extensa y diversa, Baby se consolidó como una referente de la literatura infantil y juvenil, pero también como una investigadora atenta a la memoria cultural de Tucumán. Su homenaje en la Legislatura será, además, una forma de destacar el lugar de los escritores en la construcción de identidad y memoria.